LIVE: रायसेन रेप केस के आरोपी सलमान का एनकाउंटर, पांव में लगी गोली, ले जाया गया अस्पताल

रायसेन रेप केस मामले में आरोपी सलमान का पुलिस के साथ शॉर्ट एनकाउंटर हुआ है. इससे पहले खबर आई थी कि मध्य प्रदेश पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है. रायसेन जिले की पुलिस ने फरार चल रहे आरोपी सलमान को भोपाल के गांधीनगर के वार्ड नं. 11 स्थित एक चाय की दुकान से गिरफ्तार किया गया था. आरोपी पर ₹30 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया था. जैसे ही सलमान चाय पीने दुकान पर पहुंचा, पुलिस ने तुरंत उसे दबोच लिया.

गोहरगंज पुलिस उसे रायसेन ले जा रही थी. इस दौरान गाड़ी पंचर हुई और उसने भागने की कोशिश की. इसके बाद उसका एनकाउंटर हो गया. आरोपी के पैर में गोली लगी है.

पुलिस ने जरूरी कार्रवाई के बाद सलमान को गोहरगंज पुलिस के हवाले कर दिया था. यह गिरफ्तारी भोपाल गांधीनगर थाना क्षेत्र के वार्ड नं. 11 में हुई. गोहरगंज पुलिस आरोपी को लेकर अपने थाने के लिए रवाना हो गई है. पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह जंगल के रास्ते होते हुए भोपाल पहुंचा था. सलमान की गिरफ्तारी की जानकारी मिलते ही 'जय मां भवानी हिंदू संगठन' के कार्यकर्ता थाने पहुंचे, लेकिन उससे पहले ही आरोपी को गोहरगंज पुलिस के सुपुर्द किया जा चुका था.

चाय पीने पहुंचा और पकड़ा गया

पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि 30 हजार रुपये का इनामी बदमाश सलमान गांधीनगर इलाके में है. इसी सूचना के आधार पर पुलिस निगरानी कर रही थी. जैसे ही सलमान वार्ड नं. 11 स्थित एक चाय की दुकान पर चाय पीने पहुंचा, पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया.

जैसे ही आरोपी सलमान की गिरफ्तारी की खबर 'जय मां भवानी हिंदू संगठन' के कार्यकर्ताओं को मिली, वे तुरंत थाने पहुंचे. हालांकि, उनके पहुंचने से पहले ही आरोपी को गोहरगंज पुलिस के सुपुर्द किया जा चुका था.

