scorecardresearch
 

Feedback

MP: चूहों के काटने से 2 नवजात मरे, राहुल गांधी ने BJP सरकार को घेरा, कहा- ये सीधी-सीधी हत्या है

Indore newborns death: मध्य प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पतालों में से एक एमवाय अस्पताल में चूहों ने एक नवजात शिशु की उंगलियां कुतर दीं. इसके बाद में इसी अस्पताल में एक और बच्चे के सिर और कंधे को कुतर दिया. 

Advertisement
X
राहुल गांधी ने इंदौर के मामले पर BJP को घेरा.(Photo:ITG)
राहुल गांधी ने इंदौर के मामले पर BJP को घेरा.(Photo:ITG)

इंदौर के सरकारी अस्पताल में चूहों के काटे जाने से 2 नवजात शिशुओं की मौत पर प्रदेश की बीजेपी सरकार घिर गई है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पर 'सरकारी लापरवाही' का आरोप लगाया और कहा कि उन्हें शर्म से सिर झुका लेना चाहिए.

सरकारी महाराजा यशवंतराव अस्पताल के गहन चिकित्सा कक्ष (ICU) में चूहों ने एक नवजात शिशु की उंगलियां कुतर दीं. बाद में चूहों ने मध्य प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पतालों में से एक, इसी अस्पताल में एक और बच्चे के सिर और कंधे को कुतर दिया. 

मंगलवार को एक शिशु की मौत हो गई, अस्पताल ने कहा कि उसकी मौत का कारण निमोनिया था. दूसरे शिशु की बुधवार को मृत्यु हो गई और अस्पताल प्रशासन ने दावा किया कि मौत का कारण चूहे का काटना नहीं, बल्कि रक्त संक्रमण था. 

सम्बंधित ख़बरें

चूहों के काटने से नवजातों की मौत का आरोप. (Photo: Screengrab)
चूहों के काटने से दो नवजातों की मौत... डॉक्टर बोले- ब्लड इन्फेक्शन, CM ने कहा- दोषियों पर होगा एक्शन 
The devastation caused by rats in the hospital puts newborns lives at risk!
इंदौर अस्पताल में चूहों का आतंक: नवजात बच्चों को कुतरा, एक की जान गई! 
Indore: Two newborns died due to mouse bites; Chief Minister orders an investigation.
इंदौर: चूहों के काटने से दो नवजातों की मौत, CM ने दिए जांच के आदेश 
tejashwi yadav rahul gandhi nitish kumar narendra modi
मोदी को वोट चोर और नीतीश को भ्रष्टाचारी कहा जाना क्या 2019 वाला 'चौकीदार चोर है' मोमेंट है? 
Prime Minister Narendra Modi Bharatiya Janata Party mahila morcha
गालीकांड बना बिहार में चुनावी मुद्दा... BJP महिला मोर्चा फ्रंट पर तो NDA के सहयोगियों ने भी भरी हुंकार 

घटनाओं को लेकर BJP सरकार की आलोचना करते हुए राहुल गांधी ने एक पोस्ट में कहा, "इंदौर में मध्य प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में दो नवजात शिशुओं की चूहों के काटने से मौत यह कोई दुर्घटना नहीं यह सीधी-सीधी हत्या है. यह घटना इतनी भयावह, अमानवीय और असंवेदनशील है कि इसे सुनकर भी रूह कांप जाए.

Advertisement

एक मां की गोद से उसका बच्चा छिन गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि सरकार ने अपनी सबसे बुनियादी जिम्मेदारी नहीं निभाई.

हेल्थ सेक्टर को जानबूझकर प्राइवेट हाथों में सौंपा गया - जहां इलाज अब सिर्फ अमीरों के लिए रह गया है और गरीबों के लिए सरकारी अस्पताल अब जीवनदायी नहीं, मौत के अड्डे बन चुके हैं.

प्रशासन हर बार की तरह कहता है कि 'जांच होगी', लेकिन सवाल यह है कि जब आप नवजात बच्चों की सुरक्षा तक नहीं कर सकते, तो सरकार चलाने का क्या हक़ है?

PM मोदी और MP के मुख्यमंत्री को शर्म से सिर झुका लेना चाहिए. आपकी सरकार ने देश के करोड़ों गरीबों से स्वास्थ्य का अधिकार छीन लिया है और अब मां की गोद से बच्चे तक छिनने लगा है.

मोदी जी, यह आवाज़ उन लाखों मां-बाप की तरफ से उठ रही है जो आज सरकारी लापरवाही का शिकार हो रहे हैं. क्या जवाब देंगे?''

उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि उनकी पार्टी चुप नहीं बैठेगी और कहा कि यह लड़ाई हर गरीब, हर परिवार और हर बच्चे के अधिकारों के लिए है.

महाराजा यशवंतराव अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ. जितेंद्र वर्मा ने कहा कि जिस नवजात बच्ची पर हाल ही में चूहों ने हमला किया था और बुधवार को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, उसका वज़न सिर्फ़ 1.60 किलोग्राम था और वह आंतों की विकृति सहित कई जन्मजात विकृतियों से ग्रस्त थी.

Advertisement

सात दिन पहले अस्पताल में उसका ऑपरेशन हुआ था और 'सेप्टिसीमिया' यानी रक्त संक्रमण के कारण उसकी हालत गंभीर थी, जिससे उसकी मौत हो गई.

डॉक्टर ने आगे कहा कि उसके परिवार की इच्छा के अनुसार, शव का पोस्टमार्टम किए बिना ही उन्हें सौंप दिया गया. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement