'लीडर ऑफ पर्यटन...', मध्य प्रदेश के पचमढ़ी पहुंचे राहुल ने की सफारी तो BJP ने कसा तंज

मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि भाजपा वोट चोरी को संस्थागत रूप देने की कोशिश कर रही है और उनके पास इसके सबूत हैं.

राहुल गांधी मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं. (Photo- Screengrab)
राहुल गांधी मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं. (Photo- Screengrab)

मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शनिवार को केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि देश में "वोट चोरी" को अब एक संगठित और संस्थागत रूप देने की कोशिश की जा रही है, जिससे लोकतंत्र और अंबेडकर के संविधान पर सीधा प्रहार हो रहा है. इस दौरान राहुल गांधी ने सफारी भी की, जिसपर बीजेपी ने उन्हें 'पर्यटन का नेता' करार दिया."

बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "राहुल गांधी के लिए एलओपी का मतलब है पर्यटन और पार्टी का नेता. जब बिहार में चुनाव चल रहे होते हैं, तो वह छुट्टी पर चले जाते हैं. जब वे हार जाते हैं, तो वे चुनाव आयोग को दोष देते हैं और एच फाइल्स (छुट्टियों वाली फाइलें) पर एक पावरपॉइंट जारी करते हैं."

राहुल गांधी ने कहा, "हरियाणा में वोट चोरी के बारे में जो आंकड़े मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश किए थे, उन्हें देखने के बाद मुझे लगता है कि यही खेल मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी हुआ है. हमारे पास सारे सबूत हैं और हम उन्हें एक-एक करके जनता के सामने रखेंगे. अभी तक हमने जो दिखाया है, वह बहुत कम है."

यह भी पढ़ें: बिहार में JDU-RJD में घमासान, EVM पर 'वोट चोरी' का आरोप, नौकरी के वादे पर जनता में उबाल

राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार मिलकर लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं. राहुल ने कहा, "एक साझेदारी बनाकर ये तीनों भारत माता को नुकसान पहुंचा रहे हैं."

राहुल गांधी ने यह बयान ऐसे समय पर दिया है जब बिहार में विधानसभा चुनाव अपने अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं और कांग्रेस एनडीए के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है.

यह भी पढ़ें: एक मकान में 501 वोटर! राहुल गांधी के दावे की पड़ताल करने होडल पहुंचा आजतक, देखें

इधर, राहुल गांधी की सतपुड़ा नेशनल पार्क (पचमढ़ी) में जंगल सफारी के दौरान की कुछ तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं. बीजेपी ने इसे लेकर राहुल पर निशाना साधा है. भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने X पर लिखा, "बिहार में चुनाव चल रहे हैं और राहुल गांधी पचमढ़ी में पिकनिक सफारी का मजा ले रहे हैं! यह बिहार चुनाव 2025 का स्पष्ट एग्जिट पोल है."

कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी का यह सफर पहले से तय था और इसे चुनावों से जोड़ना सिर्फ राजनीतिक शोर मचाने जैसा है. 

