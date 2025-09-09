MP: बार गर्ल्स की कमर में हाथ डालकर झूमे, तो कभी फ्लोर पर लेटकर किया फिल्मी डांस, दो पुलिसकर्मी सस्पेंड

मध्य प्रदेश के दतिया में पुलिसकर्मियों का बार बालाओं के संग डांस का एक वीडियो सामने आया है. वीडियो में एएसआई संजीव गोंड़ और राहुल बौद्ध बार बालाओं के संग अश्लील डांस करते दिख रहे हैं.

वायरल वीडियो में 'पी ले, पी ले... ओ मोरे जानी' और 'अपनों का मनाना है, जरा देर लगेगी...' जैसे फिल्मी गानों पर पुलिसकर्मी बार बालाओं को पकड़कर ठुमके लगाते दिखे तो कभी फ्लोर पर लोटते दिखे.

बताया गया कि बार बालाओं संग नाचने वाले एएसआई संजीव गौड़ और राहुल बौद्ध जिले के सबसे ज्यादा विवादित पुलिसकर्मियों में हैं. संदिग्ध आचरण के कारण उनको पहले भी थाने से हटाया जा चुका है.

पुलिसकर्मियों का बार बालाओं के संग डांस का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. ये वीडियो तीन चार दिन पुराना बताया जा रहा है. देखें Video:-

पुलिसकर्मियों के डांस का वीडियो वायरल होने के बाद एसपी सूरज कुमार वर्मा ने दोनों पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है. वीडियो की जांच दतिया एसडीओपी सुनील शिवहरे को दी गई है.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की घटना विभाग की छवि को धूमिल करने वाली है और जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. (रिपोर्ट:- अशोक शर्मा)

