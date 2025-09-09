scorecardresearch
 

जन्मदिन पर MP आएंगे PM मोदी, धार में करेंगे देश के पहले 'पीएम मित्रा पार्क' का भूमिपूजन; CM का दावा- 3 लाख को मिलेगा रोजगार

PM MITRA Park: केंद्र सरकार की ओर से मध्य प्रदेश में कॉटन आधारित बड़े इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना हो रही है, जो देशभर के 7 मंजूर पीएम मित्रा पार्क में से पहला पार्क होगा.

धार जिले में पीएम मित्रा पार्क का भूमिपूजन करेंगे PM मोदी. (File Photo: PTI)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को मध्यप्रदेश आएंगे और धार जिले की बदनावर तहसील के भैंसोला गांव में देश के पहले पीएम मित्रा पार्क का शिलान्यास करेंगे. यह देशभर में मंजूर 7 पीएम मित्रा पार्क में से पहला पार्क है जिसका भूमि-पूजन होने जा रहा है. 

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि प्रदेश का धार, झाबुआ, उज्जैन और निवाड़ का खरगोन, बड़वानी सबसे बड़ा कपास उत्पादक क्षेत्र है. ऐसे में केंद्र सरकार की ओर से मध्यप्रदेश में कॉटन आधारित बड़े इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना होने जा रही है. पीएम मित्रा पार्क से 1 लाख प्रत्यक्ष और 2 लाख से अधिक अप्रत्यक्ष, कुल मिलाकर 3 लाख रोजगार के अवसर सृजित होंगे. 

CM ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी 17 सितंबर को 'स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार' अभियान का शुभारंभ 'सुमन सखी' चैटबॉट को भी लांच करेंगे. इसके अलावा जनजातीय स्व-सहायता समूहों से स्वदेशी उत्पादों की खरीद और यूपीआई से भुगतान, सेवा पर्व समेत आदि कर्मयोगी अभियान का शुभारंभ करेंगे. 

PM मोदी 'एक बगिया मां के नाम' अभियान के तहत महिला लाभार्थियों को पौधों का वितरण, एक करोड़ सिकल सेल कार्ड के वितरण सहित स्वदेशी पखवाड़े का शुभारंभ भी करेंगे. 

कार्यक्रम में लाड़ली बहनें, स्व-सहायता समूह के सदस्य, स्वास्थ्य और स्वावलंबन योजना के हितग्राही सहित टेक्सटाइल औरगारमेंट क्षेत्र के प्रमुख उद्यमी, युवा उद्यमी, महिला उद्यमी और हितग्राही मौजूद रहेंगे. 

