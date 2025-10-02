मंदिर से लौट रहा था मजदूर, सड़क किनारे मिला बेशकीमती हीरा... पन्ना की धरती पर चमकी मजदूर की किस्मत

पन्ना की धरती एक बार फिर साबित कर रही है कि यहां किस्मत किसी के भी सपने पूरे कर सकती है. खेर माता के दर्शन कर लौट रहे एक मजदूर को सड़क किनारे एक चमचमाता पत्थर मिला, जिसे उठाकर उसने देखा और घर ले आया. जांच परख हुई तो पता चला कि यह कोई आम पत्थर नहीं, बल्कि 4.04 कैरेट का जेम क्वालिटी का हीरा था.

59 साल के गोविंद सिंह आदिवासी रहूंनिया गुर्जर के रहने वाले हैं. रोज की तरह सुबह वे खेर माता के दर्शन के लिए गए थे. मंदिर में दर्शन के बाद घर लौटते समय उन्होंने सड़क किनारे कुछ चमकता हुआ देखा. जिज्ञासावश वह पत्थर उठाकर अपने घर ले आए. परिवार को दिखाने पर पता चला कि यह कोई आम पत्थर नहीं, बल्कि हीरा है.

इसके गोविंद सिंह हीरा कार्यालय पहुंचे और पत्थर की जांच करवाई. अनुपम सिंह, जो हीरा पारखी हैं, उन्होंने बताया कि यह एक जेम क्वालिटी का हीरा है और इसकी मार्केट में अच्छी डिमांड है. अनुपम सिंह के अनुसार, यह हीरा आगामी नीलामी में खुली बोली के लिए रखा जाएगा. नीलामी में मिलने वाली उच्च बोली से 11.5 प्रतिशत रॉयल्टी काटी जाएगी और शेष राशि सीधे मजदूर के खाते में जमा कर दी जाएगी.

गोविंद सिंह और उनका परिवार खुशी और हैरानी से भर गया. मजदूरी और सब्जी की खेती करके अपना जीवन यापन करने वाले इस परिवार के लिए यह अनहोनी लगने वाली किस्मत एक बड़ा अवसर बन गई. गोविंद ने बताया कि वे पिछले तीन साल से माता रानी से प्रार्थना कर रहे थे कि उनके पास ट्रैक्टर हो, ताकि खेती का काम आसान हो सके. अब उन्हें उम्मीद है कि इस हीरे से मिली राशि से वे पहले अपना अधूरा मकान बनवाएंगे और यदि पैसा बचा तो ट्रैक्टर भी खरीद सकेंगे.

गोविंद सिंह ने कहा कि मैं रोज की तरह माता रानी के दर्शन के लिए गया था. वापस आते समय सड़क किनारे चमकता हुआ पत्थर नजर आया. जिज्ञासावश उसे घर ले आया. परिवार को दिखाने पर हमें लगा कि यह हीरा है. इसके बाद हीरा कार्यालय जाकर इसकी पुष्टि करवाई. पन्ना जिला खदानों और हीरे की खनन गतिविधियों के लिए जाना जाता है. लेकिन यह घटना साधारण मजदूर के लिए एक सपना सच होने जैसी है. सड़क किनारे मिली चमकती चीज ने गोविंद की जिंदगी बदल दी. कभी-कभी, किस्मत केवल एक कदम दूर होती है.

