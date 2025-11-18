scorecardresearch
 

बिहार चुनाव रिजल्ट को लेकर MP के गुना में हुई बहस, दो मामाओं ने कर दी भांजे की हत्या

भांजा आरजेडी (RJD) का समर्थक था, जबकि दोनों मामा जेडीयू (JDU) के समर्थक थे. तीनों के बीच शराब के नशे में राजनीतिक चर्चा शुरू हुई, जो जल्द ही हाथापाई में बदल गई. इसी बीच RJD समर्थक की हत्या कर दी गई.

बिहार चुनाव के नतीजे को लेकर हुए झगड़े में एक हत्या.(Photo:AI Generated)
बिहार चुनाव के नतीजे को लेकर हुए झगड़े में एक हत्या.(Photo:AI Generated)

बिहार चुनाव के नतीजों पर राजनीतिक चर्चाओं से शुरू हुई बहस के बाद मध्य प्रदेश के गुना जिले में मामाओं ने भांजे की हत्या कर दी. 

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह घटना कैंट थाना इलाके स्थित पुलिस लाइन के निर्माणाधीन परिसर में हुई, जहां बिहार के शिवहर जिले का रहने वाला मजदूर शंकर मांझी (22) अपने मामा राजेश मांझी (25) और तूफानी मांझी (27) के साथ रह रहा था.

पुलिस थाना प्रभारी अनूप भार्गव ने कहा कि शुरुआती जांच में पता चला है कि शंकर RJD का समर्थक था, जबकि दोनों आरोपी JD(U) के समर्थक थे. तीनों ने नशे में झगड़ा किया, जो मारपीट में बदल गया.

कहा जाता है कि राजेश और तूफानी शंकर को पास के कीचड़ वाले इलाके में खींचकर ले गए और उसे नीचे गिरा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई.

पुलिस शंकर को जिला अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. भार्गव ने कहा कि राजेश और तूफानी को हिरासत में ले लिया गया और पूछताछ के दौरान दोनों ने हत्या की बात कबूल कर ली. मामला दर्ज कर लिया गया है.

