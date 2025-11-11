मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह सम्मेलन में बेटे की शादी! सादगी की मिसाल पेश करेंगे CM मोहन यादव

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री सादगी की एक बड़ी मिसाल पेश कर सकते हैं. दरअसल सीएम मोहन यादव के छोटे बेटे अभिमन्यु की इसी साल जून में सगाई हुई थी और अब खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री सादगी की मिसाल पेश करते हुए छोटे बेटे अभिमन्यु की शादी सामूहिक विवाह सम्मेलन में करवा सकते हैं.

अगर ऐसा होता है तो संभवत: मोहन यादव ऐसे पहले मुख्यमंत्री होंगे जिनके बेटे की शादी सामूहिक विवाह सम्मेलन में होगी. हालांकि, आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है.

इससे पहले फरवरी 2024 में भी सीएम मोहन यादव ने राजस्थान के पुष्कर में अपने बड़े बेटे वैभव की शादी भी एक बेहद सादे समारोह में की थी. इस समय मोहन यादव को मुख्यमंत्री बने महज 3 महीने हुए थे.

मोहन यादव उज्जैन के रहने वाले हैं और उज्जैन में उनके जुड़े नजदीकी लोगों की मानें तो कई बार सीएम मोहन यादव यह कह चुके हैं कि शादी या अन्य कोई कार्यक्रम सादगी से ही होना चाहिए और उनकी इच्छा के अनुरूप ही छोटे बेटे डॉक्टर अभिमन्यु की शादी बेहद ही सादगी से एक सामूहिक विवाह सम्मेलन में की जा सकती है.

परिवार से जुड़े सूत्रों की मानें तो नवंबर महीने की 30 तारीख को उज्जैन में एक सामूहिक विवाह सम्मेलन में सीएम यादव के छोटे बेटे डॉक्टर अभिमन्यु यादव खरगोन की रहने वाली डॉक्टर इशिता यादव के साथ शादी के बंधन में बंधेंगे. इस सम्मेलन में करीब 21 जोड़े शादी करेंगे, जिनमें से एक मुख्यमंत्री के बेटे और बहू हो सकते हैं.

