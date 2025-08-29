scorecardresearch
 

MP के रायसेन से लापता निकिता लोधी पंजाब में मिली, हार्वेस्टर चलाने वाले बॉयफ्रेंड से रचा लिया ब्याह

Nikita Lodhi missing Case: 8 दिन से लापता निकिता को मध्य प्रदेश पुलिस ने पंजाब से दस्तयाब किया है. वह हारवेस्टर चलाने वाले युवक के साथ भागकर शादी कर चुकी थी.

18 अगस्त से लापता थी निकिता लोधी.(Photo: Screengrab)
मध्य प्रदेश इन दिनों युवतियों के रहस्यमयी ढंग से गायब होने की घटनाओं से हलाकान है. कटनी की अर्चना तिवारी के नेपाल बॉर्डर से मिलने के बाद अब रायसेन जिले की निकिता लोधी संगरूर (पंजाब) से बरामद हुई है. वह हार्वेस्टर चलाने वाले युवक के साथ भागकर शादी कर चुकी है.

रायसेन के गैरतगंज के टेकापार निवासी निकिता लोधी 18 अगस्त से लापता थी. परिजनों ने बहुत ढूंढने के बाद गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई. निकिता 8 दिन से लापता थी और परिजन उसे तलाश रहे थे. 

वह 18 अगस्त को कॉलेज की फीस जमा करने कंप्यूटर शॉप गई थी, लेकिन घर नहीं लौटी. परिजनों ने रिश्तेदारों सहित हर जगह तलाश की, फिर गैरतगंज थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई. पुलिस ने 19 अगस्त को गुमशुदगी का मामला दर्ज कर तलाश शुरू की. 8 दिन बीतने पर परिजन परेशान थे.

MP में अर्चना तिवारी के बाद एक और लड़की लापता 

उन्होंने भोपाल, रायसेन और आसपास तलाश की. परिजनों ने डीजीपी और सीएम मोहन यादव से गुहार लगाई ताकि पुलिस अर्चना तिवारी की तरह निकिता को भी गंभीरता से ढूंढे. पुलिस ने CCTV फुटेज और CDR खंगालना शुरू किया. 

पुलिस ने निकिता की लोकेशन कभी पंजाब, कभी तेलंगाना के हैदराबाद में बताई, जिससे परिजनों की चिंता बढ़ गई. मध्य प्रदेश के बाहर उनका कोई संपर्क नहीं था. इसके बाद पुलिस को पंजाब के संगरूर में निकिता की लोकेशन मिली और गुरुवार शाम उसे वहां से बरामद किया गया. 

रायसेन एसपी पंकज पांडे ने बताया, निकिता हार्वेस्टर चलाने वाले युवक के साथ भागी थी. दोनों ने पंजाब में मंदिर में शादी कर ली थी. दोनों ने पंजाब पुलिस से प्रोटेक्शन के लिए आवेदन दिया था. रायसेन पुलिस निकिता को लेकर रायसेन लौट रही है.

