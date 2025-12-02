भाभी से अवैध संबंध... छोटे ने बड़े भाई को गला घोंटकर मारा, PM रिपोर्ट ने खोली साजिश की पोल

मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां भाभी से अवैध संबंध चलते छोटे भाई ने बड़े भाई की रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी और पुलिस को गुमराह करने के लिए शव को फांसी के फंदे पर लटका दिया. लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आई सच्चाई ने सबके होश उड़ा दिए.

कोतवाली थाना इलाके का यह मामला है. 29 नवंबर को आरोपी कृष्णा शाह ने खुटार चौकी में पुलिस के पास पहुंचकर जानकारी दी कि उसके बड़े भाई संजीव शाह ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है.

पुलिस ने मामला दर्ज कर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. लेकिन पीएम रिपोर्ट में डॉक्टरों की रिपोर्ट के बाद खुलासा हुआ कि मृतक संजीव शाह की दम घुटने के बाद मौत हुई है.

इस मामले की जांच सीएसपी मुख्यालय ने शुरू की तो छोटा भाई कृष्णा शाह पुलिस को गुमराह करता रहा. लेकिन पुलिस ने आरोपी से सच उगलवा ही लिया. आरोपी ने अपना जुर्म कुबूल कर लिया.

पुलिस के मुताबिक, आरोपी कृष्णा शाह शराब के नशे का शौकीन था. उसका मृतक की पत्नी यानी अपनी भाभी से अवैध संबंध था. कई बार आपत्तिजनक हालत में बड़े भाई ने उन दोनों को पकड़ लिया था, जिसको लेकर आरोपी ने भाई को रास्ते से हटाने की साजिश रची और आत्महत्या का रूप देना चाहा. लेकिन डॉक्टर की रिपोर्ट और पुलिस की जांच ने आरोपी को जेल के सलाखों तक पहुंचा दिया.

