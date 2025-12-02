scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

भाभी की मोहब्बत में भैया का मर्डर...गला घोंटकर मारा, फांसी पर लटकाकर बता दी 'आत्महत्या'

सिंगरौली जिले में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है जहां भाभी से अवैध संबंध चलते छोटे भाई ने बड़े भाई की रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी. युवक ने अपने ही भाई का मर्डर कर उसे

Advertisement
X
भाभी के लिए भैया का मर्डर, गला घोंटकर लटकाया फांसी पर (Photo: ITG)
भाभी के लिए भैया का मर्डर, गला घोंटकर लटकाया फांसी पर (Photo: ITG)

मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है जहां भाभी से अवैध संबंध चलते छोटे भाई ने बड़े भाई की रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी. इसके बाद परिवार के एवं पुलिस को गुमराह करने के लिए उसने शव को फांसी पर लटका दिया. लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो सच्चाई सामने आई उससे सबके होश उड़ गए.

मामला कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत खुटार चौकी का है जहां 29 नवंबर को आरोपी कृष्णा शाह ने खुटार चौकी में पुलिस के पास पहुंचकर जानकारी दी कि उसके बड़े भाई संजीव शाह ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है. पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया लेकिन  डॉक्टरों की रिपोर्ट के बाद खुलासा हुआ कि मृतक संजीव शाह की दम घुटने के बाद मौत हुई है.

इस मामले की जांच रिपोर्ट सीएसपी मुख्यालय पीएस परस्ते ने शुरू की तो आरोपी छोटा भाई कृष्णा शाह पुलिस को गुमराह करता रहा लेकिन पुलिस ने आरोपी से सच उगलवा लिया. फिर उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया.

सम्बंधित ख़बरें

लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार. File Photo: ITG)
चंडीगढ़ मर्डर में लॉरेंस से रोहित गोदारा तक सबका लिंक, गैंगस्टर बोला- नई जंग की शुरुआत 
Woman murdered by husband in Pratapgarh
अवैध संबंध के विवाद में विवाहिता की गला रेतकर हत्या, पति के खिलाफ मर्डर का केस दर्ज 
Tayyabas murderer husband arrested (Photo- ITG)
लव मैरिज का खौफनाक एंड! दिल्ली से बागपत पहुंची तैयबा की मर्डर मिस्ट्री 
(Photo: Representational )
देवर ने भाभी के साथ रची साजिश, बड़े भाई को गला घोंटकर मार डाला 
कलेक्टर को 'मुख्य सचिव' बन किया फर्जी कॉल 

पुलिस के मुताबिक आरोपी कृष्णा शाह शराब के नशे का शौकीन था और उसका मृतक की पत्नी से अवैध संबंध था. मृतक ने उन दोनों को कई बार आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया था जिसको लेकर आरोपी ने भाई को रास्ते से हटाने की साजिश रची. साथ ही वह इसे आत्महत्या का रूप देना चाहता था लेकिन डॉक्टर की रिपोर्ट और पुलिस की जांच में आरोपी को जेल के शिकंजे तक पहुंचा दिया.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महाराष्ट्र निकाय चुनाव
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement