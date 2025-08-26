'देशभर में सबसे ज्यादा MP की महिलाएं पीती हैं शराब', जीतू पटवारी के बयान पर BJP की आपत्ति, कहा- ये प्रदेश की आधी आबादी का अपमान

मध्यप्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी के एक बयान से सूबे की सियासत गरमा गई है. पटवारी ने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पूरे देश में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश की महिलाएं शराब पीती हैं.

दरअसल, जीतू पटवारी बीजेपी सरकार पर नशा, बेरोजगारी और कुपोषण के मुद्दे पर हमला कर रहे थे. इसी दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, ''हमें तमगा मिला है कि महिलाएं पूरे देश में सबसे ज्यादा शराब कहीं पीती हैं तो मध्यप्रदेश की पीती हैं.''

पटवारी ने आगे कहा, ''समृद्ध एमपी का सपना दिखाने वाली बीजेपी ने प्रदेश के यह हालात कर दिए हैं. जितना ड्रग्स का कारोबार मध्यप्रदेश में होता है, दूसरे किसी राज्य में नहीं होता है. मुख्यमंत्री ने कभी प्रयास नहीं किया कि इससे निजात कैसे दिलाएं. हमारी बहनें, बेटियां नशा करने लगीं. लाड़ली बहना के नाम पर वोट ले लिए और मध्यप्रदेश में बहना ही सबसे ज्यादा नशा करती हैं. भाजपा ने ऐसा मध्य्प्रदेश बना दिया. इस पर विचार करना चाहिए.''

जीतू पटवारी का यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस पर BJP विधायक रामेश्वर शर्मा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. हुजूर सीट से विधायक शर्मा बोले, ''जीतू पटवारी पहले भी बहन बेटियों का अपमान कर चुके हैं. आज हरतालिका तीज वाले दिन जीतू पटवारी ने प्रदेश की 5 करोड़ माताओं बहनों का अपमान किया है.''

विधायक शर्मा ने सोनिया गांधी से जीतू पटवारी को समझाने की मांग की है. उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से यह प्रदेश की आधी आबादी का अपमान है.

