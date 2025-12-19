पड़ोसियों ने कॉल पर कहा- इस घर से बदबू आ रही है... पुलिस ने गेट तोड़कर एंट्री की तो सन्न रह गए अफसर

मध्य प्रदेश के इंदौर में लसूड़िया थाना इलाके से सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां एक मकान में पति और पत्नी के शव मिले हैं. यह घटना इंदौर के सेटेलाइट जंक्शन इलाके की है. घर से तेज बदबू आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मामला उजागर हुआ. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दरवाजा तोड़कर जब घर के अंदर एंट्री की तो देखा कि कमरे में पति-पत्नी के शव पड़े हुए थे. शुरुआती जांच में दोनों शव करीब 15 दिन पुराने बताए जा रहे हैं.

पुलिस के अनुसार, मृतक व्यक्ति का नाम कन्हैया बताया जा रहा है, जबकि उसकी पत्नी का नाम फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सका है. आसपास के लोगों से पूछताछ में यह जानकारी सामने आई है कि मृतक पति को करीब चार महीने पहले लकवा मार गया था, जिसके बाद से वह पूरी तरह बिस्तर पर था और चलने-फिरने में असमर्थ था.

वहीं, मृतक की पत्नी की मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं बताई जा रही है. पड़ोसियों के अनुसार, दोनों दंपति साल 2016 से इसी मकान में रह रहे थे और उनका ज्यादा मेल-जोल किसी से नहीं था. इसी वजह से लंबे समय तक किसी को उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई.

स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से घर से अजीब बदबू आ रही थी. पहले लोगों को लगा कि शायद नाली या किसी जानवर की वजह से बदबू है, लेकिन जब बदबू तेज होती चली गई, तब पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी. पुलिस के पहुंचते ही दरवाजा तोड़ा गया और अंदर का दृश्य देखकर सभी सन्न रह गए.

पुलिस जांच में जुटी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार

मामले की जांच कर रहे अधिकारी नरेंद्र जायसवाल ने बताया कि दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. फिलहाल पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है, जिसमें स्वाभाविक मौत, बीमारी, भूख-प्यास या किसी अन्य कारण की भी जांच की जा रही है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो पाएगा. फिलहाल लसूड़िया थाना पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है.

