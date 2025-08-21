इंदौर नगर निगम वार्ड ऑफिस में डांस के साथ छलकी बीयर, कर्मचारियों पर शराबखोरी का आरोप, वीडियो वायरल

साफ सफाई में नंबर-1 का तमगा दिलाने वाले इंदौर नगर निगम के कर्मचारियों की छवि पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं. सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में निगम के वार्ड 28 का दरोगा ड्यूटी के दौरान शराब पीते हुए नजर आ रहा है.

मामला वार्ड 28 पानी की टंकी स्थित कार्यालय परिसर का बताया जा रहा है, जहां दरोगा और कर्मचारी खुलेआम शराबखोरी करते देखे गए. जब वीडियो वायरल हुआ तो नगर निगम की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं.

वीडियो सामने आने के बाद महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने इस घटना पर कड़ा रुख अपनाते हुए निगमायुक्त शिवम वर्मा को तत्काल जांच के निर्देश दिए हैं.

महापौर ने कहा है कि ड्यूटी के दौरान शराब पीना बेहद गंभीर मामला है और इससे न केवल नगर निगम की छवि धूमिल होती है, बल्कि जनता का भरोसा भी प्रभावित होता है. उन्होंने स्पष्ट किया कि जांच में जो भी कर्मचारी दोषी पाया जाएगा, उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

गौरतलब है कि नगर निगम पर पहले भी लापरवाही और अनुशासनहीनता के आरोप लगते रहे हैं. अब इस नए प्रकरण ने सफाईकर्मियों और जिम्मेदार अधिकारियों की कार्यशैली को कटघरे में खड़ा कर दिया है. नगर निगम प्रशासन का कहना है कि दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा.

