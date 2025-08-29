ब्लैकमेलिंग से तंग आकर इंदौर के शराब कारोबारी ने दे दी जान... परिजन बोले- मुंबई की युवती कर रही थी परेशान

मध्य प्रदेश में इंदौर के अन्नपूर्णा थाना इलाके में रहने वाले एक शराब कारोबारी ने ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर आत्महत्या कर ली. इस घटना ने आसपास इलाके में सनसनी फैला दी है. मृतक कारोबारी लंबे समय से मानसिक तनाव में था. परिवार का आरोप है कि उसे लगातार मुंबई की एक युवती द्वारा ब्लैकमेल किया जा रहा था. युवती की प्रताड़ना और पैसे वसूलने के दबाव से परेशान होकर कारोबारी ने खौफनाक कदम उठा लिया.

इस पूरे मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि कारोबारी ने आत्महत्या से पहले एक सुसाइड नोट छोड़ा है, जिसमें उसने अपनी पीड़ा दर्ज की है. यही नहीं, उसके मोबाइल डाटा से भी कई अहम जानकारियां पुलिस के हाथ लगी हैं. प्राथमिक जांच में साफ हुआ है कि कारोबारी को बार-बार धमकाया जा रहा था और पैसों की डिमांड की जा रही थी. कारोबारी की मौत के बाद परिवार में मातम का माहौल है.

वहीं घटना के बारे में अतिरिक्त डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि सुसाइड नोट और मोबाइल से मिले सबूतों के आधार पर मामले की गहन जांच की जा रही है. प्रारंभिक जांच में एक युवती का नाम सामने आया है, जो मुंबई की रहने वाली बताई जा रही है. पुलिस टीम उसे पकड़ने के लिए मुंबई रवाना हो चुकी है. अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा.

कारोबारी की मौत से परिवार पूरी तरह सदमे में है. परिजनों का कहना है कि लगातार ब्लैकमेलिंग से वह तनाव में रहता था और कई बार उसने इस दबाव को झेलने में असमर्थता जताई थी. मृतक की बेटी अमेरिका (यूएस) में रहती है. खबर मिलते ही वह वापस लौटी. बेटी के लौटने के बाद ही उसके पिता का अंतिम संस्कार किया गया.

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

