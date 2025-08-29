scorecardresearch
 

Feedback

ब्लैकमेलिंग से तंग आकर इंदौर के शराब कारोबारी ने दे दी जान... परिजन बोले- मुंबई की युवती कर रही थी परेशान

इंदौर के अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में सनसनीखेज घटना सामने आई है. यहां एक शराब कारोबारी ने ब्लैकमेलिंग से तंग आकर आत्महत्या कर ली. आरोप है कि शराब कारोबारी को मुंबई की एक युवती ब्लैकमेल कर रही थी. सुसाइड नोट और मोबाइल डेटा से मिले सबूतों के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आरोपी युवती की तलाश में पुलिस मुंबई रवाना हो चुकी है.

Advertisement
X
शराब कारोबारी को ब्लैकमेल कर रही थी मुंबई की युवती. (File Photo: ITG)
शराब कारोबारी को ब्लैकमेल कर रही थी मुंबई की युवती. (File Photo: ITG)

मध्य प्रदेश में इंदौर के अन्नपूर्णा थाना इलाके में रहने वाले एक शराब कारोबारी ने ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर आत्महत्या कर ली. इस घटना ने आसपास इलाके में सनसनी फैला दी है. मृतक कारोबारी लंबे समय से मानसिक तनाव में था. परिवार का आरोप है कि उसे लगातार मुंबई की एक युवती द्वारा ब्लैकमेल किया जा रहा था. युवती की प्रताड़ना और पैसे वसूलने के दबाव से परेशान होकर कारोबारी ने खौफनाक कदम उठा लिया.

इस पूरे मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि कारोबारी ने आत्महत्या से पहले एक सुसाइड नोट छोड़ा है, जिसमें उसने अपनी पीड़ा दर्ज की है. यही नहीं, उसके मोबाइल डाटा से भी कई अहम जानकारियां पुलिस के हाथ लगी हैं. प्राथमिक जांच में साफ हुआ है कि कारोबारी को बार-बार धमकाया जा रहा था और पैसों की डिमांड की जा रही थी. कारोबारी की मौत के बाद परिवार में मातम का माहौल है. 

यह भी पढ़ें: प्यार, धोखा और ब्लैकमेलिंग... हैरान कर देगी कानपुर की किन्नर काजल के कत्ल की कहानी, कातिल ने किया सुसाइड

सम्बंधित ख़बरें

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी.(Photo: Vishal Sharma/ITG)
मंगेतर जोड़ी की ब्लैकमेलिंग चाल का भंडाफोड़, अश्लील वीडियो बनाकर पड़ोसी से ऐंठे लाखों रुपये 
जौनपुर में महिला डॉक्टर ने पत्रकार पर लगाए यौन शोषण और ब्लैकमेलिंग के आरोप, केस दर्ज 
UP: पहले फर्जी रेप केस, फिर वसूली और ब्लैकमेलिंग, बीजेपी नेता की शिकायत पर वकील और महिला गिरफ्तार 
woman raped by a man with pretext
मदद का झांसा, अश्लील वीडियो और ब्लैकमेलिंग... महिला से रेप करने वाला शातिर आरोपी गिरफ्तार 
symbolic image of rape victim
वीडियो, ब्लैकमेलिंग और सुसाइड... 10वीं की छात्रा के साथ हैवानियत की डरा देने वाली कहानी 

वहीं घटना के बारे में अतिरिक्त डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि सुसाइड नोट और मोबाइल से मिले सबूतों के आधार पर मामले की गहन जांच की जा रही है. प्रारंभिक जांच में एक युवती का नाम सामने आया है, जो मुंबई की रहने वाली बताई जा रही है. पुलिस टीम उसे पकड़ने के लिए मुंबई रवाना हो चुकी है. अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा.

Advertisement

कारोबारी की मौत से परिवार पूरी तरह सदमे में है. परिजनों का कहना है कि लगातार ब्लैकमेलिंग से वह तनाव में रहता था और कई बार उसने इस दबाव को झेलने में असमर्थता जताई थी. मृतक की बेटी अमेरिका (यूएस) में रहती है. खबर मिलते ही वह वापस लौटी. बेटी के लौटने के बाद ही उसके पिता का अंतिम संस्कार किया गया.

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement