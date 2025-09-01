scorecardresearch
 

मुंबई की इति तिवारी को भेजा गया जेल, इंदौर के बिजनेसमैन सुसाइड केस में सख्त एक्शन

Indore News: मुंबई की इति तिवारी ने इंदौर के शराब कारोबारी भूपेंद्र रघुवंशी की सुसाइड मामले में अन्नपूर्णा थाने में सरेंडर कर दिया है. पुलिस ने आरोपी महिला को अदालत में पेश करने के बाद जेल भेज दिया.

ब्लैकमेलिंग से तंग कारोबारी भूपेंद्र रघुवंशी ने किया सुसाइड.
ब्लैकमेलिंग से तंग कारोबारी भूपेंद्र रघुवंशी ने किया सुसाइड.

कारोबारी भूपेंद्र रघुवंशी सुसाइड केस में पुलिस इति तिवारी को गिरफ्तार कर लिया. अब अदालत ने आरोपी महिला को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है. इस संबंध में एडिशनल डीसीपी राजेश डंडौतिया ने जानकारी दी. 

दरअसल, अन्नपूर्णा थाना इलाके में कुछ माह पहले कारोबारी भूपेंद्र रघुवंशी ने आत्महत्या कर ली थी. इस घटना में एक सुसाइड नोट भी मिला था, जिसमें कुछ लोगों के नाम दर्ज थे. जांच के आधार पर पुलिस ने इति तिवारी के खिलाफ धारा 306 और 138 के तहत केस दर्ज किया. 

जांच और परिजनों के बयान लेने के बाद पुलिस ने इति तिवारी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया. 

पुलिस अधिकारी डंडौतिया ने बताया कि आरोपी का मोबाइल जब्त कर लिया गया है. प्राथमिक जांच में अभी तक उसमें कोई संदिग्ध सामग्री नहीं मिली है. हालांकि, मोबाइल और अन्य जब्त डिजिटल उपकरणों को साइबर फोरेंसिक लैब भेजा जाएगा, ताकि तकनीकी साक्ष्यों की जांच हो सके. जांच पूरी होने के बाद यदि जरूरत पड़ी तो आरोपी को पुलिस रिमांड पर भी लिया जा सकता है. 

फिलहाल पुलिस परिजनों और अन्य संबंधित लोगों के बयान दर्ज कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि मामले की विवेचना निष्पक्षता से की जा रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. 

