इंदौर: कुख्यात गैंगस्टर सलमान लाला की तालाब में मिली लाश, 32 केस में था वांछित, पुलिस की गिरफ्त से हुआ था फरार

इंदौर में कुख्यात गैंगस्टर सलमान लाला की तालाब में डूबने से मौत हो गई. वह हाल ही में पुलिस की गिरफ्त से फरार हुआ था और उस पर 32 आपराधिक मामले दर्ज थे. SDRF की टीम ने रेस्क्यू कर शव बरामद किया. पुलिस ने शुरुआती जांच में डूबने से मौत की पुष्टि की है, हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है.

पुलिस गिरफ्त से फरार हुआ था आरोपी (Photo: Screengrab)
पुलिस गिरफ्त से फरार हुआ था आरोपी (Photo: Screengrab)

मध्य प्रदेश के इंदौर में कुख्यात गैंगस्टर सलमान लाला का शव एक तालाब से बरामद किया गया है. सलमान लाला हाल ही में पुलिस की गिरफ्त से फरार हुआ था और उसके खिलाफ हत्या, लूट, रंगदारी और NDPS एक्ट जैसे लगभग 32 संगीन मामले दर्ज थे. पुलिस के मुताबिक, शव SDRF की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तालाब से बरामद किया.

पुलिस की गिरफ्त से हुआ था फरार

एडिशनल डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश दंडोतिया ने जानकारी दी कि पिछले हफ्ते क्राइम ब्रांच ने सलमान लाला के कुछ साथियों को पकड़कर पूछताछ की थी. इस पूछताछ में पुलिस को कई अहम सुराग मिले है. पुलिस ने तकनीकी निगरानी के आधार पर सागर और भोपाल रोड पर घेराबंदी कर चार लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर सलमान भागने में सफल हो गया.

इसके बाद सलमान लगातार लोकेशन बदलकर पुलिस से बचने की कोशिश कर रहा था. घटना की रात पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीमें देर रात तक तलाश करती रहीं, लेकिन सलमान का कोई सुराग नहीं मिला. अगले दिन SDRF की मदद से तलाशी अभियान चलाया गया. इसी दौरान तालाब से सलमान का शव बरामद किया गया.

डूबने से हुई मौत

शुरुआती जांच में यह साफ हुआ है कि मौत डूबने से हुई है, लेकिन पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है ताकि मौत के सही कारणों की पुष्टि हो सके. अधिकारियों ने यह भी बताया कि सलमान लाला के खिलाफ दर्ज मामलों में हत्या, लूट, रंगदारी और मादक पदार्थों की तस्करी जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं.

गौरतलब है कि गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने आरोपियों से दो पिस्टल और एक चाकू बरामद किया था. फिलहाल पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है और यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि डूबने के पीछे कोई साजिश तो नहीं है. परिजनों को सलमान की मौत की सूचना दे दी गई है.

 

---- समाप्त ----
