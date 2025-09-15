scorecardresearch
 

'ये मेरी पत्नी, इसके दो बॉयफ्रेंड हैं...', गोलियां मारने के बाद हाथ में कट्टा पकड़े Live वीडियो में सफाई देता रहा पति, 1.65 लाख बार देखा गया वीडियो

Husband Kills Wife in Gwalior: पत्नी नंदिनी को गोली मारने के बाद पति अरविंद ने फेसबुक पर लाइव आकर कहा, ''ये मेरी पत्नी है. इसके साथ बॉयफ्रेंड कल्लू और अंकुश पाठक भी थे, जो मौके से भाग गए. ये भी 6 महीने पहले भाग गई थी. दोनों युवकों के साथ मिलकर मुझे ब्लैकमेल कर रही थी. मेरी तीन एम्बुलेंस अपने नाम करवा ली और अब मकान मांग रही है.

पत्नी को गोली मारकर किया फेसबुक लाइव.(Photo:ITG)
पत्नी को गोली मारकर किया फेसबुक लाइव.(Photo:ITG)

"भाइयो, इसने अपने बॉयफ्रेंड अंकुश और कल्लू के कहने पर मुझ पर झूठा केस लगाया था. दोनों अभी इसके साथ थे, लेकिन भाग गए. पास आ जाओ भाइयों, तुमसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, मेरी पत्नी की करतूतें सुन लो..." पत्नी नंदिनी को गोली मारने वाला अरविंद परिहार फेसबुक लाइव पर 1:34 मिनट तक अपनी सफाई देता रहा, वह भी घायल पड़ी नंदिनी के पास बैठकर. उसके वीडियो को अब तक एक लाख 65 हजार से ज्यादा बार देखा जा चुका है. 

यह दृश्य ग्वालियर के कैप्टन रूपसिंह स्टेडियम के पास का है. नंदिनी अपने दो साथियों, कल्लू और अंकुश, के साथ रिक्शा में रेलवे स्टेशन की ओर जा रही थी. तभी अरविंद परिहार ने दूसरा रिक्शा लेकर उसका पीछा किया और बीच रास्ते में रिक्शा रुकवाकर सरेराह गोली मार दी. अरविंद ने नंदिनी पर एक के बाद एक पांच गोलियां दागीं. इस दौरान अंकुश और कल्लू मौके से भाग निकले.

पुलिस ने बताया कि अरविंद और नंदिनी ने 2023 में आर्य समाज मंदिर में शादी की थी, लेकिन शादी के बाद से ही दोनों के बीच विवाद चल रहा था. यह विवाद इस हद तक बढ़ गया कि अरविंद ने बीते शुक्रवार को अपनी पत्नी नंदिनी की गोली मारकर हत्या कर दी.

ग्वालियर में सनकी युवक का आतंक 

दरअसल, नंदिनी को पता चला था कि अरविंद की एक गर्लफ्रेंड है और वह पहले से शादीशुदा है, जिसका एक बच्चा भी है. इसके बाद नंदिनी ने इस धोखाधड़ी की शिकायत थाने में दर्ज की थी. जब दोनों के बीच तनाव बढ़ा तो अरविंद ने कार से नंदिनी को कुचलने की कोशिश की थी. इसकी शिकायत सिरोल थाने में दर्ज होने पर अरविंद को जेल हो गई थी. वह करीब तीन महीने जेल में रहा. हालांकि, बाद में नंदिनी ने राजीनामा कर केस का खात्मा करा दिया.

इसके बाद पिछले छह महीनों से अरविंद और नंदिनी की राहें अलग हो गई थीं. मगर अरविंद उस पर नजर रखे हुए था. बीते मंगलवार को नंदिनी ग्वालियर एसपी ऑफिस पहुंची थी और मीडिया के सामने अपनी पीड़ा बयान की थी. उसने कहा था कि अरविंद उसे परेशान कर रहा है, एआई से उसके अश्लील फोटो और वीडियो बनाकर डाल रहा है. 

नंदिनी ने आरोप लगाया था कि अरविंद उस पर राजीनामा करने का दबाव डाल रहा है और जो लोग उसका समर्थन कर रहे हैं, उनके लिए भी भला-बुरा कह रहा है. उसने कहा था कि उसकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही.

बीते शुक्रवार को जब नंदिनी अपने दो साथियों, कल्लू और अंकुश, के साथ रिक्शा में जा रही थी, तभी अरविंद ने रिक्शा से उसका पीछा किया और रास्ते में रुकवाकर नंदिनी पर पांच गोलियां दाग दीं. पुलिस के पहुंचने पर अरविंद ने देसी कट्टा पुलिस की ओर लहराया. पुलिस ने बड़ी मुश्किल से अरविंद को काबू किया. घायल नंदिनी को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया. 

इस घटना से पूरे शहर में दहशत फैल गई.सीएसपी हिना खान ने बताया कि पति ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी थी. नंदिनी वर्तमान में अपने पति से अलग रह रही थी और दिल्ली में जॉब कर रही थी. वह अपने साथियों के साथ ग्वालियर आई थी. आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया है और एफआईआर दर्ज की गई है.

---- समाप्त ----
