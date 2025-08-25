कान पर कीड़ा बैठा होने का बनाया बहाना और खींच ली सोने की रिंग, मासूम ने डटकर किया बदमाश का मुकाबला

मध्य प्रदेश के गुना में 9 साल के स्कूली छात्र पर हमले का वीडियो वायरल होने के बाद सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं. छात्र अपने दोस्त के साथ स्कूल में किताब लेने के लिए जा रहा था, उसी वक्त एक अज्ञात युवक ने उसका रास्ता रोक लिया. संदिग्ध युवक कान पर कीड़ा हटाने के बहाना बनाकर सोने की रिंग निकालने लगा.

दरअसल, राह चलते बदमाश ने मासूम छात्र से कहा कि उसके कान पर कीड़ा बैठा हुआ है, जिसे वो निकाल सकता है. शुरू में मासूम बच्चे को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन जब बदमाश कीड़ा निकालने के बहाने से बच्चे के कान की Ring निकालने लगा तो दर्द के कारण मासूम चीखने लगा.

बदमाश ने दरिंदगी के साथ मासूम को दबोच लिया. बच्चे की चीख पुकार सुनने के बावजूद किसी ने उसकी मदद नहीं की. मासूम बच्चे ने खुद ही बदमाश का मुकाबला किया. पूरी घटना CCTV में कैद हो गई.

मासूम बच्चे के साथ दरिंदगी का वीडियो जब वायरल हुआ तो लोगों में नाराजगी देखी गई. बच्चे के पिता ने थाने में जाकर अज्ञात आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कराई. अब पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर आरोपी को पकड़ लिया है. आरोपी राहुल कुशवाह नशे के कारोबार से जुड़ा हुआ है. देखें Video:-

एसपी अंकित सोनी के मुताबिक, मासूम बच्चे ने बताया कि जब वह अपने दोस्त के साथ किताब लेने स्कूल जा रहा था, उसी वक्त अंजान व्यक्ति ने कीड़ा निकालने के बहाने से उसके कान से सोने की बाली खींच ली. लेकिन पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है. आरोपी के पास से सोने की रिंग बरामद कर ली है. अवैध देसी शराब भी आरोपी के पास से मिली है.

