'दरवाजे पर कूलर लगा था, इसी का फायदा उठाकर रात को कमरे में घुस आते थे दोनों जेठ', गैंगरेप पीड़िता ने सुनाई घर में घुटते रिश्तों की दास्तां

Gangrape Victim FIR: पीड़िता ने बताया कि पति की सेहत खराब होने लगी. दवा असर न होने पर वे रतलाम के जावरा (हुसैन टेकरी शरीफ) दुआ मांगने जाने लगे. इसी दौरान दोनों जेठों की नीयत खराब हो गई और वे रात में अकेला पाकर बारी-बारी से दुष्कर्म करने लगे. मंझला जेठ रेप करके निकलता, तो बड़ा जेठ अंदर घुस जाता...

जेठ पीड़िता को बोलते- ऐसा करने से तुम्हारा बीमार पति जल्दी ठीक होगा.(Photo:ITG)
''निकाह के बाद से ससुराल में सब ठीक ही था. करीब एक साल बीतने पर पति बीमार रहने लगे. डॉक्टरों की दवा नहीं लगी तो दुआ मांगी. किसी के कहने पर वह ग्वालियर से करीब 600 किमी दूर मध्य प्रदेश के ही रतलाम जिले जाने लगे. मान्यता है कि  रतलाम के जावरा में हुसैन टेकरी शरीफ जाने पर मरीज ठीक हो जाते हैं. पति के बीमार रहने चिंता सता रही थी कि इसी बीच घर में दो जेठों की नीयत बिगड़ गई और वह रात में मुझे अकेली पाकर बारी बारी से बलात्कार करने लगे. मंझला जेठ रेप करके बाहर निकलता तब तब बड़ा जेठा अंदर दरिंदगी करने घुस आता. चूंकि गर्मियों में कूलर को कमरे के  दरवाजे पर रख लेती थी, इसी का दोनों दरिंदे फायदा उठाते थे. 

विरोध करने पर मेरी 10 महीने की बेटी को मारने की धमकी देते और साथ ही कहते कि किसी सियाने ने बताया है कि ऐसा करने से तुम्हारा पति जल्दी ठीक हो जाएगा...''  

FIR दर्ज कराने आई एक विवाहिता थाने में अपना यह बयान दर्ज कराते कराते फफक-फफकर रो पड़ती है. पीड़िता ने मायकेवालों और पंचायत से न्याय न मिलने पर दोनों जेठों के खिलाफ केस दर्ज कराया है.

CSP हिना खान ने बताया कि डबरा में रहने वाली 25 वर्षीय पीड़िता ने बताया कि उसका निकाह 5 मई 2023 को एक युवक के साथ हुआ था. निकाह के एक साल तक अपनी ससुराल में ठीक से रही. उसके बाद पति का स्वास्थ खराब होने की वजह से वह जावरा (रतलाम) जाते रहते थे. पति जावरा गए थे, तभी एक रात 1 बजे मंझला जेठ कमरे में आ गया और उसने दुष्कर्म किया. विरोध किया तो उसने पास सो रही 10 महीने की बेटी की हत्या की धमकी दी. मंझले जेठ के जाते ही बड़ा जेठ कमरे में आया और दुष्कर्म किया. पीड़िता के मुताबिक, कमरे के दरवाजे पर कूलर लगा था, इसलिए दरवाजा बंद नहीं था. इसी का फायदा उठाकर दोनों जेठ कमरे में आए. 

जब महिला ने अपने दोनों जेठ की इस हरकत का विरोध किया तो उनका कहना था कि किसी ने बताया है कि तुम्हारे साथ ऐसा करने से तुम्हारे पति का स्वास्थ ठीक हो जाएगा. यदि तुम इस बात का विरोध करोगी या किसी को कुछ बताओगी तो सब कुछ बिगड़ जाएगा. इसके बाद दोनों जेठ ने कई बार गैंगरेप किया.

करीब एक महीने बाद जब महिला का पति जावरा से घर वापस आया तो पीड़िता ने उसे सारी बात बताई. पति ने बात झूठ मानते हुए पत्नी से मारपीट की. उसके बाद पति पत्नी पुश्तैनी घर से जंगीपुर वाले घर से बाजार वाले घर पर रहने लगे, लेकिन वहां भी पति जब घर पर नहीं होते थे, तो जेठ आते और दुष्कर्म करते थे.

दरिंदगी का शिकार पीड़िता अपने मायके चली गई, जब पति लेने आया तो उसने जाने से मना कर दिया. परिजन ने कारण पूछा तो उसने आपबीती सुनाई. इसके बाद मायके वालों ने समाज और  परिवार के लोगों को बैठाकर पंचायत बुलाई, लेकिन पीड़िता के ससुराल पक्ष से कोई नहीं आया. 

इसके बाद पीड़िता ने परिवार के साथ ग्वालियर महिला थाने जाकर शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी की तैयारी शुरू कर दी है.

