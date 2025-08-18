रीवा: मजार में तोड़फोड़ और धार्मिक झंडा फहराने का मामला, 4 आरोपी गिरफ्तार

MP News: रीवा जिले की एक मजार में तोड़फोड़ कर धार्मिक झंडा फहराने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. इस घटना के बाद समुदाय में काफी नाराजगी थी. गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई थी, जिसके मद्देनजर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश कर दिया.

रीवा जिले के गुढ़ थाना इलाके का यह मामला है. गोर्गी गांव में शुक्रवार की रात गाजी मियां की पुरानी मजार में कुछ शरारती तत्वों ने तोड़फोड़ कर धार्मिक झंडा लहरा दिया. असामाजिक तत्वों ने न केवल आस्था को चोट पहुंचाई थी, बल्कि सामाजिक सौहार्द की भी बिगड़ने की कोशिश की थी.

आरोपियों ने दरगाह के बाहर स्थित चबूतरा, मजार के ऊपर का गुंबद, मिन्नार, दरवाजा और मजार के अंदर बने रोजा में भी तोड़फोड़ की थी. शनिवार को जब इसकी जानकारी मुस्लिम समुदाय को हुई तो बखेड़ा खड़ा हो गया. उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए कार्रवाई की मांग की.

घटना की जानकारी लगते ही पुलिस बल के साथ ही प्रशासन मौके पर पहुंचा और स्थिति को नियंत्रित किया. प्रशासन ने क्षतिग्रस्त मजार का तुरंत निर्माण कार्य शुरू कराया.

एएसपी आरती सिंह ने बताया कि पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू की थी. जिसके बाद मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया.

