MP में दबंगों की क्रूरता... 2 बेटों ने पकड़े सींग, पिता ने बारी-बारी से काट डाले थन, तड़प उठीं 12 भैंसें

MP News: पशुपालक कृपान सिंह गुर्जर और अन्य लोगों को गांव के दबंग परिवार ने पहले ही धमकी दी थी कि यदि उनकी भैंसें खेत में घुसीं, तो वे कड़ा कदम उठाएंगे. इसके बाद आरोपियों ने पशु क्रूरता की हद पार कर दी.

दबंग ने कुल्हाड़ी से 12 भैंसों के थन काटे. (Photo: AI-generated)
मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में पशु क्रूरता की एक ऐसी हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जिसने सबको झकझोर दिया है. खेत में घुसने की मामूली बात पर एक दबंग ने अपने दो बेटों के साथ मिलकर 12 भैंसों के थन कुल्हाड़ी जैसे धारदार हथियार से काट दिए.

एसडीओपी प्रशांत कुमार शर्मा ने बताया कि यह मामला मायापुर थाना इलाके के शेरगढ़ गांव का है. मजरा बरखेड़ा निवासी कृपान सिंह गुर्जर समेत अन्य पशुपालकों को गाँव के लोधी परिवार ने पहले ही धमकी दी थी कि अगर उनकी भैंसें खेत में घुसीं, तो वे देख लेंगे.

बेटों ने पकड़े सींग, पिता ने किया हमला

इसी बीच, 23 सितंबर की सुबह कृपान सिंह गुर्जर की करीब 11-12 भैंसें गांव के पास चरने गई थीं. जब ये भैंसें चर रही थीं, तभी शिवदयाल लोधी और उसके बेटे टीकाराम लोधी और अनिल लोधी वहां पहुंचे.

इस दौरान बेटों टीकाराम लोधी और अनिल लोधी ने भैंसों के सींग पकड़े. पीछे से पिता शिवदयाल लोधी ने बारी-बारी से धारदार हथियार (कुल्हाड़ी) से 12 भैंसों के थनों के बीच में हमला कर दिया. हमले से थन और थनों के बीच से खून बहने लगा. 

पुलिस अधिकारी ने बताया कि कुछ भैंसों के थन कटकर टपक गए, तो कुछ में चीरा लगने से खून बहने लगा. पशुपालकों की शिकायत के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और मामले की जांच शुरू कर दी है.

