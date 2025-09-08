scorecardresearch
 

'गैंगस्टर नहीं मुसलमान होने की सजा मिली', विवादित Reel के बाद बढ़ी एक्टर एजाज खान की मुश्किलें

इंदौर गैंगस्टर सलमान लाला की मौत पर विवादित पोस्ट कर टीवी एक्टर एजाज़ खान मुश्किल में फंस गए हैं. एजाज़ ने सोशल मीडिया पर रील डालकर पुलिस पर आरोप लगाए और लाला की मौत को धर्म से जोड़ दिया. क्राइम ब्रांच ने जांच शुरू कर दी है और उन पर जल्द ही एफआईआर दर्ज हो सकती है. पुलिस का कहना है कि गैंगस्टर के समर्थन में भड़काऊ पोस्ट करना गंभीर अपराध है.

बढ़ सकती है एजाज खान की मुश्किलें (Photo: ITG)
इंदौर में चर्चित गैंगस्टर सलमान लाला की मौत को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है. इस बार विवाद का कारण बने हैं टीवी एक्टर एजाज़ खान, जिन्होंने सोशल मीडिया पर एक भड़काऊ पोस्ट और रील डालकर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं. 

मुसलमान होने की सजा मिली: एजाज खान

एजाज़ खान ने अपने पोस्ट में लिखा कि 'सलमान लाला का गुनाह यह नहीं था कि वह गैंगस्टर था, बल्कि वह मुसलमान था, इसलिए उसे मार दिया गया.' इस पोस्ट ने न केवल सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी जिसके बाद अब पुलिस भी उनके बयान की जांच कर रही है.

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, एजाज़ खान के इस विवादित पोस्ट पर जल्द ही एफआईआर दर्ज हो सकती है. क्राइम ब्रांच ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और एजाज़ के सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़े सभी पोस्ट की निगरानी की जा रही है. पुलिस का कहना है कि गैंगस्टर के समर्थन में भड़काऊ बयान या पोस्ट करना कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है.

बयान के बाद जांच में जुटी पुलिस

एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि एजाज़ खान द्वारा डाले गए पोस्ट और रील की जांच की जा रही है. यदि इसमें भड़काने या नफरत फैलाने की मंशा पाई जाती है, तो उन पर कड़ी कार्रवाई होगी. उन्होंने कहा कि किसी भी गैंगस्टर को महिमामंडित करना समाज और कानून व्यवस्था दोनों के लिए खतरनाक है.

सलमान लाला के खिलाफ दर्ज थे 32 केस

गौरतलब है कि सलमान लाला मात्र 25 साल की उम्र में 32 आपराधिक वारदातों को अंजाम दे चुका था. हत्या, लूट, रंगदारी और मारपीट जैसे संगीन मामलों में उसका नाम सामने आया था. हाल ही में उसकी मौत हुई, जिसके बाद उसके समर्थन में कई लोगों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए, लेकिन एजाज़ खान का पोस्ट सबसे ज्यादा विवादों में आ गया है.

स्थानीय लोगों का कहना है कि गैंगस्टर को हीरो बनाना युवाओं को गुमराह कर सकता है. वहीं, पुलिस का रुख भी साफ है कि ऐसे किसी भी पोस्ट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जिससे समाज में नफरत या असंतोष फैले. 

 

