झालावाड़ में 7 बच्चों की मौत के बाद सीकर में रिश्वतखोरी, स्कूल मरम्मत बिल के लिए ₹1 लाख लेते अफसर और दलाल दबोचे, इंजीनियर फरार

Rajasthan News: झालावाड़ में स्कूल मरम्मत के दौरान गड़बड़ी के कारण दीवार गिरने और 7 बच्चों की मौत की घटना को अभी महीना भी नहीं बीता है कि एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने सीकर में स्कूल मरम्मत के बिल पास करने के बदले एक लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए शिक्षा विभाग के एक अकाउंट्स ऑफिसर और एक दलाल को गिरफ्तार किया है. ये दोनों समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत सहायक अभियंता (AEN) के लिए रिश्वत लेने आए थे.

एसीबी की जयपुर ग्रामीण इकाई ने सीकर में कार्रवाई करते हुए सहायक अभियंता खुमाराम के लिए रिश्वत ले रहे दलाल कमल कुमार कुमावत को 60 हजार रुपये और उसी कार्यालय के सहायक अकाउंट्स ऑफिसर रामचंद्र को 40 हजार रुपये लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया.

एसीबी की एडीजी स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि जयपुर ग्रामीण इकाई ने समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत सहायक अभियंता खुमाराम के इशारे पर रिश्वत लेने आए दलाल कमल कुमार कुमावत और सहायक अकाउंट्स ऑफिसर रामचंद्र को एक लाख रुपये लेते हुए गिरफ्तार किया है.

एंटी करप्शन ब्यूरो ने पकड़े रिश्वतखोर अफसर और दलाल.

सहायक अभियंता खुमाराम को कार्रवाई की भनक लग गई और वह कार्यालय से फरार हो गया।दरअसल, एसीबी को शिकायत मिली थी कि सीकर के एक स्कूल में निर्माण कार्य के पूर्णता प्रमाणपत्र के बदले सहायक अभियंता ठेकेदार से एक लाख रुपये की रिश्वत मांग रहा था. फरार सहायक अभियंता खुमाराम की तलाश जारी है. आरोपियों को जयपुर लाकर उनसे पूछताछ और कार्रवाई की जा रही है.

झालावाड़ में स्कूल की दीवार गिरने से सात बच्चों की मौत के बाद राजस्थान सरकार ने राज्य भर में स्कूलों की मरम्मत का काम शुरू किया है. गौरतलब है कि झालावाड़ में जिस स्कूल की दीवार और छत ढही, उसकी मरम्मत पिछले साल 2.50 लाख रुपये में की गई थी.

