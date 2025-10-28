scorecardresearch
 

CM की पत्नी का भजन दिग्विजय सिंह को लगा 'बहुत अच्छा', लिखा- धन्यवाद अमृता फडणवीस जी; यूट्यूब पर 4.8 मिलियन से ज्यादा व्यूज

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस के हाल ही में रिलीज हुए भजन 'कोई बोले राम राम, कोई खुदाए"' को न सिर्फ सोशल मीडिया पर जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है, बल्कि राजनीतिक गलियारों से भी इसकी प्रशंसा हो रही है.  

अमृता फडणवीस का नया भजन टी-सीरीज के यूट्यूब चैनल पर रिलीज हुआ है.(Photo:Screengrab)
अमृता फडणवीस का नया भजन टी-सीरीज के यूट्यूब चैनल पर रिलीज हुआ है.(Photo:Screengrab)

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता की तारीफ में कसीदे गढ़े हैं. कांग्रेस नेता ने अमृता फडणवीस के गाए गए गीत 'कोई बोले राम-राम, कोई खुदाए' को सोशल मीडिया पर शेयर किया है. 

कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, "धन्यवाद Amruta Fadnavis जी आपके श्रीमुख से गुरु नानक जी के शब्दों पर गाए हुए 'शबद' सुनें. बहुत अच्छा लगा.'' 

गुरु नानक जी के शब्दों पर आधारित "कोई बोले राम राम, कोई खुदाए" भजन 24 अक्टूबर को टी-सीरीज के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर रिलीज हुआ था. रिलीज होने के मात्र पांच दिन में इस भजन को अब तक 48 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं. देखें Video:- 

कौन हैं अमृता फडणवीस?
नागपुर के डॉक्टर परिवार में 9 अप्रैल 1979 को जन्मी अमृता फडणवीस पेशे से बैंकर रह चुकी हैं. अमृता एक्सिस बैंक में उपाध्यक्ष (Vice-President) रह चुकी हैं और करीब 17 साल तक बैंक से जुड़ी रहीं. अब वह बतौर सामाजिक कार्यकर्ता और सिंगर के रूप में सक्रिय हैं.  उन्होंने फाइनेंस में एमबीए किया है और वह स्टेट लेवल की अंडर-16 टेनिस खिलाड़ी भी रह चुकी हैं.

बता दें कि दिसंबर 2005 में देवेंद्र फडणवीस से अमृता की शादी हुई थी. दंपती की एक बेटी है, जिसका नाम दिविजा फडणवीस है. अमृता के फेसबुक पर 2.1 मिलियन, इंस्टाग्राम पर 1.5 मिलियन, X पर 2 लाख 38 हजार और यू-ट्यूब पर करीब 62 हजार फॉलोअर हैं. 

अमृता ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की अध्यक्षता में आयोजित नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट - 2017 में भारत का प्रतिनिधित्व किया था. 

---- समाप्त ----
