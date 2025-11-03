scorecardresearch
 

दिग्विजय सिंह ने उमर खालिद को बताया बेकसूर, BJP विधायक बोले पाकिस्तान चले जाएं कांग्रेस नेता

कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने 'X' पर पोस्ट कर दिल्ली दंगे के आरोपी उमर खालिद का समर्थन किया और उसे बेकसूर बताकर तत्काल रिहा करने की मांग की. यह मांग सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले आई. इस पर, बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह का व्यवहार पाकिस्तानियों जैसा है, उन्हें आतंकवादियों की चिंता है और उन्हें पाकिस्तान जाकर डेरा डालना चाहिए.

बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने दिग्विजय सिंह पर तीखा हमला बोला. (File Photo: ITG)
पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर एक पोस्ट के माध्यम से दिल्ली दंगे के आरोपी उमर खालिद का खुलकर समर्थन किया है. दिग्विजय सिंह के इस बयान पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और उन पर आतंकवादियों के प्रति श्रद्धा रखने का आरोप लगाया है.

उमर खालिद को बताया बेकसूर
दिग्विजय सिंह ने अपने 'X' पोस्ट में लिखा है कि उमर खालिद बेकसूर है और उसके साथ अन्याय हो रहा है. उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि उमर खालिद एक पीएचडी स्कॉलर है और किसी भी मापदंड में वह राष्ट्रद्रोही नहीं है. उन्होंने यह मांग भी की कि उमर खालिद को तत्काल रिहा किया जाना चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट में होनी है सुनवाई
यह मांग उस समय आई है जब दिल्ली दंगे की साजिश रचने के आरोप में पिछले पांच साल से UAPA के तहत जेल में बंद उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है. दिग्विजय सिंह ने सुनवाई से ठीक पहले यह मांग रखकर सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है.

बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का तीखा हमला
दिग्विजय सिंह के इस समर्थन पर मध्य प्रदेश के बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कड़ा तंज कसा है. उन्होंने दिग्विजय सिंह के बयान को लेकर उन पर गंभीर आरोप लगाए.

रामेश्वर शर्मा ने कहा कि उन्हें इस बात का भी संदेह है कि दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश या भारत के नागरिक हैं या नहीं. उन्होंने कहा, 'दिग्विजय सिंह जी पैदा ज़रूर भारत में हुए हों, मगर इनका व्यवहार और आचरण पूरा पाकिस्तानियों की तरह लगता है.'

बीजेपी विधायक ने आगे कहा कि दिग्विजय सिंह को हिंदुस्तानियों की चिंता नहीं, बल्कि आतंकवादियों की चिंता है. उन्होंने आरोप लगाया कि दिग्विजय सिंह को भारत की न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है और वह आतंकवादी को 'जी' लगाकर बोलते हैं.

कांग्रेस को नसीहत और देश छोड़ने की मांग
रामेश्वर शर्मा यहीं नहीं रुके. उन्होंने सीधे तौर पर दिग्विजय सिंह पर आतंकवादियों के प्रति श्रद्धा रखने का आरोप लगाया और कहा कि दिग्विजय सिंह पाकिस्तान में जाकर डेरा डालें.

उन्होंने कांग्रेस पार्टी को भी नसीहत देते हुए कहा, 'कांग्रेसी मित्रों से भी प्रार्थना है, दिग्विजय सिंह जी यहां जब तक रहेंगे न, आपको भी बर्बाद करके छोड़ेंगे.' बीजेपी विधायक के इस बयान ने राजनीतिक विवाद को और गहरा कर दिया है.

---- समाप्त ----
