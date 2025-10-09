scorecardresearch
 

Feedback

थम नहीं रही कफ सिरप की त्रासदी... मध्य प्रदेश के 2 और बच्चों की मौत, मरने वालों का आंकड़ा 22 तक पहुंचा

MP News: छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत किडनी फेल्यर के कारण हुई, जो जहरीली Coldrif कफ सिरप के सेवन से संबंधित है. मध्य प्रदेश के कुछ अन्य बच्चों का नागपुर में इलाज चल रहा है.

Advertisement
X
बैतूल की एक महिला अपने बच्चे की तस्वीर दिखाती हुई रो पड़ी.(Photo:PTI)
बैतूल की एक महिला अपने बच्चे की तस्वीर दिखाती हुई रो पड़ी.(Photo:PTI)

मध्य प्रदेश में दूषित Coldrif कफ सिरप त्रासदी थमने का नाम नहीं ले रही है. किडनी में संक्रमण के कारण दो और मासूमों की मौत हो गई है, जिससे राज्य में मरने वाले बच्चों की संख्या बढ़कर 22 हो गई है. इसकी पुष्टि गुरुवार को छिंदवाड़ा के एडिशनल कलेक्टर धीरेंद्र सिंह नेत्री ने की.

एडिशनल कलेक्टर ने बताया कि 5 वर्षीय विशाल की बुधवार शाम और 4 साल के मयंक सूर्यवंशी की देर रात महाराष्ट्र के नागपुर में एक अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई.  दोनों बच्चे छिंदवाड़ा के परासिया कस्बे के निवासी थे. अधिकारी ने बताया कि अब मरने वालों की संख्या 22 हो गई है.

मध्य प्रदेश पुलिस ने इन मौतों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (SIT) गठित किया है और तमिलनाडु स्थित कोल्ड्रिफ के निर्माता के खिलाफ मामला दर्ज किया है. 

सम्बंधित ख़बरें

chhindwara coldrif cough syrup case action
छिंदवाड़ा: कफ सिरप से मौत मामले में एक्शन, श्रीसन फार्मा के फरार मालिकों पर इनाम घोषित 
CM मोहन यादव ने दिए फ्री इलाज के निर्देश.(File Photo:ITG)
छिंदवाड़ा सिरप कांड: नागपुर में भर्ती बच्चों के इलाज का पूरा खर्च उठाएगी सरकार  
योजिता के पिता प्राइवेट स्कूल में टीचर हैं. (Photo: Screengrab)
'13 लाख खर्च करके भी बेटी को नहीं बचा सका...', सिरप से मौत के बाद छलके पिता के आंसू 
सिरप पीने के बाद मासूमों की मौत से परिवार टूटे.(Photo:ITG)
'ऑटो बेचकर कराया इलाज, फिर भी नहीं बचा बेटा'; सिरप से मरे उसैद के पिता का छलका दर्द 
madhya pradesh betul coldrif cough syrup two child deaths
MP में कफ सिरप का कहर जारी! छिंदवाड़ा के बाद बैतूल में 2 बच्चों ने गंवाई जान, अब तक 16 की मौत 

परासिया के अनुविभागीय पुलिस अधिकारी (SDOP) जितेंद्र सिंह जाट ने पीटीआई-भाषा को बताया कि SIT ने गुरुवार को मिलावटी कफ सिरप मामले में तमिलनाडु की श्रीसन फार्मा के मालिक रंगनाथन गोविंदन को चेन्नई से गिरफ्तार किया. पुलिस ने दवा फैक्ट्री को भी सील कर दिया है.  आरोपी को ट्रांजिट रिमांड के लिए चेन्नई की एक अदालत में पेश किया जाएगा और शुक्रवार तक परासिया लाया जाएगा.

Advertisement

मध्य प्रदेश सरकार ने इस सप्ताह की शुरुआत में बच्चों की मौत की जांच के दौरान दो औषधि निरीक्षकों और खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) के एक उप निदेशक को निलंबित कर दिया था और राज्य के औषधि नियंत्रक का तबादला कर दिया था.

छिंदवाड़ा के डॉ. प्रवीण सोनी को कथित लापरवाही के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. परासिया कस्बे की एक स्थानीय अदालत ने बुधवार को सोनी की जमानत याचिका खारिज कर दी.

भारतीय चिकित्सा संघ ने गुरुवार को डॉ. सोनी की गिरफ्तारी के खिलाफ जिले में अनिश्चितकालीन हड़ताल की धमकी दी है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election Result 2025
    Advertisement