मंदसौर में CM मोहन यादव के हॉट एयर बैलून में लगी आग, टला बड़ा हादसा

मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ एक बड़ा हादसा होने से टल गया. गांधी सागर अभयारण्य में जब वह सुबह हॉट एयर बैलून एक्टिविटी के लिए पहुंचे थे, तभी बैलून के नीचले हिस्से में आग लग गई.

मोहन यादव के हॉट एयर बैलून में लगी आग. (Photo: Screengrab)
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ एक बड़ा हादसा होने से टल गया. शनिवार को मंदसौर में जब वह हॉट एयर बैलून एक्टिविटी के लिए पहुंचे थे, तभी उनके हॉट एयर बैलून में आग लग गई. हालांकि, इस दौरान उनके साथ मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें तुरंत हॉट एयर बैलून से बाहर निकाला. इसके बाद आग को बुझाया गया. 

यह भी पढ़ें: सीएम मोहन यादव का कांग्रेस पर हमला, बोले– कांग्रेस कुत्ते पालती है, हम गाय पालते हैं

जानकारी के अनुसार मंदसौर में गांधी सागर अभयारण्य है. यहां पर हर वर्ष बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं. शनिवार सुबह मुख्यमंत्री भी हॉट एयर बैलून एक्टिविटी के लिए पहुंचे थे. जब वह बैलून के अंदर थे. तभी हॉट एयर बैलून के नीचले हिस्से में आग लग गई. लेकिन उनकी सुरक्षा में मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत उन्हें बाहर निकाला और फिर आग को बुझाया.

तेज हवा के चलते हुआ हादसा

हॉट एयर बैलून की देखरेख करने वालों ने बताया कि जिस वक्त मुख्यमंत्री बैलून में सवार हुए थे. उस वक्त हवा की स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा थी. ऐसे में बैलून आगे नहीं बढ़ सका. जिसके चलते उसके निचले हिस्से में आग लग गई. 

हालांकि कलेक्टर अदिती गर्ग ने कहा कि कुछ माध्यमों में एयर बैलून के संबंध में भ्रामक जानकारी प्रसारित की गई है. एयर बैलून में सुरक्षा के संबंध में किसी प्रकार की कोई चूक नहीं हुई है. माननीय मुख्यमंत्री केवल एयर बैलून को देखने के लिए गए थे.

हॉट एयर बैलून, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि यह गर्म हवा का गुब्बारा होता है. इसे उड़ान भरने योग्य बनाए रखने के लिए हवा को गर्म किया जाता है, जिससे गुब्बारा ऊपर उठ सके और तैरता रहे. इस पूरी प्रक्रिया में सुरक्षा के सभी मानक पूरी तरह से पालन किए गए हैं. नागरिकों से निवेदन है कि वे असत्य और भ्रामक खबरों पर ध्यान न दें.

आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मोहन यादव शुक्रवार को झाबुआ में थे. वहां के बाद वह मंदसौर पहुंचे हैं. झाबुआ में मुख्यमंत्री ने बड़ा एलान किया था. उन्होंने कहा था कि दिवाली के बाद लाडली बहना योजना के तहत मासिक वित्तीय सहायता मौजूदा 1250 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये कर दी जाएगी.

झाबुआ के पेटलावद में एक समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने योजना की 1.26 करोड़ महिला लाभार्थियों के बैंक खातों में 1541 करोड़ रुपये से अधिक की राशि हस्तांतरित की. इस दौरान उन्होंने कहा कि योजना के तहत लाभार्थियों को दिवाली के बाद 1,500 रुपये प्रति माह मिलेंगे. 2028 तक सहायता राशि बढ़ाकर 3,000 रुपये कर दी जाएगी. 

कांग्रेस पर बोला था हमला

इस दौरान कांग्रेस पर हमला बोलते हुए यादव ने कहा था कि विपक्षी दल के नेताओं के पेट में दर्द होता है जब हम अपनी बहनों का सम्मान करते हैं. आपको बता दें कि यह योजना 10 जून, 2023 को शुरू की गई थी और बीजेपी के लिए एक बड़ा बदलाव साबित हुई. 

---- समाप्त ----
