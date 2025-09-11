scorecardresearch
 

Feedback

सीएम मोहन यादव का कांग्रेस पर हमला, बोले– कांग्रेस कुत्ते पालती है, हम गाय पालते हैं

शाजापुर जिले के ग्राम खड़ी में किसानों की फसल का निरीक्षण करने पहुंचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कांग्रेस पर सीधा हमला बोला. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग कुत्ते पालने वाले हैं जबकि हम गाय पालने वाले हैं. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार किसानों और गौमाता के संरक्षण के लिए काम कर रही है.

Advertisement
X
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव. (File Photo: ITG)
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव. (File Photo: ITG)

शाजापुर जिले के ग्राम खड़ी में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किसानों की फसल का निरीक्षण किया और किसानों से संवाद किया. इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला. सीएम मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस के लोग न तो किसानों की तकलीफ समझते हैं और न ही खेती की जानकारी रखते हैं.

सीएम ने कहा कि कांग्रेसियों को यह भी नहीं पता कि सोयाबीन जमीन के ऊपर लगता है या नीचे. यह हमारी सरकार है जो किसानों की बात समझती है और उनके लिए योजनाएं बना रही है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग आंदोलन करने की बात करते हैं लेकिन उन्होंने जीवन में कभी आंदोलन नहीं किया. आंदोलन तो हमने किए हैं.

CM डॉ. मोहन यादव ने किसानों पर साधा निशाना

सम्बंधित ख़बरें

Indore: Two newborns died due to mouse bites; Chief Minister orders an investigation.
इंदौर: चूहों के काटने से दो नवजातों की मौत, CM ने दिए जांच के आदेश 
cm mohan Yadav makhan chor statement
सीएम मोहन यादव के 'माखन चोर' वाले बयान को यादव महासभा का सपोर्ट, लालू-अखिलेश के लिए की ये मांग 
cm mohan Yadav makhan chor statement
सीएम मोहन यादव के 'माखन चोर' वाले बयान को यादव महासभा का सपोर्ट, लालू-अखिलेश के लिए की ये मांग 
CM हाउस पहुंचे कांग्रेस समेत अन्य दलों के नेता.(फाइल फोटो)
MP: ओबीसी आरक्षण पर भोपाल में बड़ी हलचल, CM मोहन यादव ने बुलाई सर्वदलीय बैठक 
मुख्यमंत्री मोहन यादव.
श्रीकृष्ण को 'माखन चोर' कहने पर मोहन यादव का एतराज, भड़का सियासी विवाद 

सीएम मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस के लोग बड़े-बड़े कुत्ते पालते हैं. उन्होंने किसानों से पूछा कि हमें क्या पालना चाहिए, इस पर किसानों ने जवाब दिया  गाय पालनी चाहिए. सीएम ने कहा कि हमारी परंपरा गाय पालने की रही है. जहां 33 करोड़ देवी-देवताओं का वास है, वहां गाय माता का सम्मान होना चाहिए.

किसानों को सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने के लिए कहा

Advertisement

सीएम ने कहा कि हमारी सरकार गौसंरक्षण और किसानों के हित में लगातार काम कर रही है. साथ ही उन्होंने किसानों से अपील की कि वे अपनी परंपरा और संस्कृति को बनाए रखें और सरकार की योजनाओं का लाभ उठाएं.

(रिपोर्टर- मनोज पुरोहित)

 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement