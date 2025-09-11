सीएम मोहन यादव का कांग्रेस पर हमला, बोले– कांग्रेस कुत्ते पालती है, हम गाय पालते हैं

शाजापुर जिले के ग्राम खड़ी में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किसानों की फसल का निरीक्षण किया और किसानों से संवाद किया. इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला. सीएम मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस के लोग न तो किसानों की तकलीफ समझते हैं और न ही खेती की जानकारी रखते हैं.

सीएम ने कहा कि कांग्रेसियों को यह भी नहीं पता कि सोयाबीन जमीन के ऊपर लगता है या नीचे. यह हमारी सरकार है जो किसानों की बात समझती है और उनके लिए योजनाएं बना रही है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग आंदोलन करने की बात करते हैं लेकिन उन्होंने जीवन में कभी आंदोलन नहीं किया. आंदोलन तो हमने किए हैं.

CM डॉ. मोहन यादव ने किसानों पर साधा निशाना

सीएम मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस के लोग बड़े-बड़े कुत्ते पालते हैं. उन्होंने किसानों से पूछा कि हमें क्या पालना चाहिए, इस पर किसानों ने जवाब दिया गाय पालनी चाहिए. सीएम ने कहा कि हमारी परंपरा गाय पालने की रही है. जहां 33 करोड़ देवी-देवताओं का वास है, वहां गाय माता का सम्मान होना चाहिए.

किसानों को सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने के लिए कहा

सीएम ने कहा कि हमारी सरकार गौसंरक्षण और किसानों के हित में लगातार काम कर रही है. साथ ही उन्होंने किसानों से अपील की कि वे अपनी परंपरा और संस्कृति को बनाए रखें और सरकार की योजनाओं का लाभ उठाएं.

