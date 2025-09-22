scorecardresearch
 

Feedback

डॉक्टर की पत्नी को लव अफेयर में फंसाया, मंगा लिए न्यूड वीडियो... 'लंदन' वाला Lover निकला फ्रॉड

Fake Lover Swindles Lakhs from Doctor Wife: साइबर ठग ने एक डॉक्टर की पत्नी को प्रेम जाल में फंसाया और फिर महिला के तमाम न्यूड वीडियो-फोटो रिकॉर्ड कर लिए. इसके बाद शुरू हुआ ब्लैकमेलिंग का खेल...

Advertisement
X
इश्क के जाल में न्यूड वीडियो वाली चाल.(Photo: AI Generated)
इश्क के जाल में न्यूड वीडियो वाली चाल.(Photo: AI Generated)

''करीब 2 महीने पहले इंस्टाग्राम पर एक 'Hi...' मैसेज आया. मैंने रिप्लाई दिया तो बातचीत शुरू हुई. उसने अपना नाम विपिन और खुद को लंदन में रहने वाला बताया. यह बातचीत धीरे धीरे बातचीत दोस्ती और फिर इश्क में बदल गई. घंटों तक हमारी बातचीत वीडियो और ऑडियो कॉल पर होने लगी. एक दिन अचानक विपिन ने मुझे लंदन आने का ऑफर दिया. लेकिन मैंने इनकार कर दिया. विपिन ने इन बातों से मेरा भरोसा जीतने की कोशिश की. 

इस दौरान मेरे कई वीडियो और फोटो भी मांगे. वहीं, कई बार कपड़े उतारकर न्यूड वीडियो भेजने को कहा. मैंने भी उस पर विश्वास करके अपने अंतरंग वीडियो और फोटोज भेज दिए. इसी बीच, उसने मुझे विदेश से गिफ्ट भेजने के बहाने मेरा आधार कार्ड भी ले लिया और कहा कि तुम्हारे लिए गिफ्ट पार्सल किया है, जल्द ही डिलीवर होगा. अगले ही दिन एक कॉल आता है और बोलता है कि पार्सल पर GST चार्ज  लगेगा. मैंने विपिन को कॉल किया तो उसने भी बोला कि हां, पेमेंट कर दो. मैंने उसके झांसे में आकर एक कथित डिलीवरी बॉय के दिए नंबर पर 15 हजार रुपए भेज दिए. फिर दोबारा 15 हजार, डॉलर चेंज के नाम पर 46 हजार, गाड़ी फंसने के बहाने 1.20 लाख, परमिट कार्ड के लिए 1.15 लाख और रसीद बनवाने के नाम पर 80 हजार रुपये मुझसे मांगते रहे, और मैं देती रही. कुछ ही दिनों में मैंने अलग-अलग खातों में 3.76 लाख रुपये भेज दिए. 

Advertisement

इसके बाद किसी बहाने से 2.85 लाख रुपए की डिमांड की गई तो मैंने मना कर दिया. तब मेरे पास एक अन्य नंबर से कॉल आता है और धमकी मिली कि अगर पैसे नहीं भेजे तो तुम्हारे न्यूड वीडियो वायरल कर देंगे. वीडियो विपिन से हमें मिले हैं, थोड़ी देर में ही उसी नंबर से मेरे वॉट्सएप पर वही वीडियो आ गए. मैं डर गई और पति को कुछ नहीं बताया. मैंने अपने भाई को जैसे तैसे बताया और वह मुझे हिम्मत करके पुलिस थाने ले गया...''

सम्बंधित ख़बरें

न्यूड पार्टी मामले पर आमने-सामने कांग्रेस और बीजेपी (Photo: Representational )
रायपुर ‘न्यूड पार्टी’ मामले पर गरमाई सियासत, कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप 
PCC chief Deepak Baij targeted BJP regarding the nude party
रायपुर न्यूड पार्टी विवाद पर सियासत गरमाई, कांग्रेस ने 'नग्न सोच' बताते हुए BJP पर हमला बोला 
मानेसर में मिला विदेशी महिला का शव. (Photo: AI-generated)
मानेसर: सेमी न्यूड हालात में मिला विदेशी महिला का शव, रेप के बाद हत्या की आशंका 
Man blackmails woman’s family
शादी के लिए न्यूड फोटो लीक करने की दी धमकी, फिर लड़की के भाई को पीट-पीटकर मार डाला 
डोनाल्‍ड ट्रंप ने कहा कि अफ़वाह फैलाने वालों के ख़िलाफ़ वह कानूनी एक्शन लेंगे (Photo: India Today)
‘मैंने नहीं भेजा ऐसा पत्र’, न्यूड बर्थडे लेटर पर ट्रंप की सफाई, अमेरिकी अखबार को दी कानूनी चेतावनी 

मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर की 40 साल की एक महिला की यह कहानी है. हजीरा थाना इलाके में रहने वाली शादीशुदा महिला 'डिजिटल इश्क' में फंसकर साइबर ठगी का शिकार हो गई. 

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि डरी सहमी महिला अपने भाई के साथ मदद मांगने आई थी. उसका कहना था कि पति को पता चल गया तो बहुत बुरा हो जाएगा. वह FIR दर्ज कराने को तैयार नहीं थी, लेकिन घबराई महिला की काउंसलिंग की गई और उसे समझाया गया कि अगर रिपोर्ट दर्ज नहीं होगी तो जांच आगे नहीं बढ़ेगी. इसके बाद महिला ने एफआईआर दर्ज करवाई. अब महिला के पति को इसमें सहयोग करने के लिए कहा जाएगा, क्यों कि यह साइबर ठगी का विषय है. 

Advertisement

पुलिस ने बताया कि जिन नंबरों से महिला को कॉल आए, उन्हें लगातार ट्रेस किया जा रहा है. यूनाइटेड किंगडम (UK) के नाम पर ठगों ने महिला को फरमाया, जबकि सभी नंबर असम राज्य में रजिस्टर्ड दिख रहे हैं. पुलिस कोशिश में जुटी है कि ठगी को अंजाम देने वाले आरोपियों को जल्द ही गिरफ्त में लिया जाएगा.

ग्वालियर पुलिस ने सोशल मीडिया यूजर्स से अपील की है कि अनजान नंबर या सोशल मीडिया फ्रेंड्स से बातचीत न करें. उन्हें कोई भी जानकारी शेयर करना आपके लिए काफी हानि भरा सिद्ध हो सकता है.  

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement