चाचा विधायक हैं हमारे... BJP MLA के भतीजे का टोल प्लाजा पर बवाल, बेरिकेड्स उठाकर फेंके, FIR दर्ज

MP News: देवास-भोपाल हाइवे पर भौंरासा टोल प्लाजा पर हाटपीपल्या से बीजेपी विधायक मनोज चौधरी के भतीजे निखिल चौधरी की गुंडागर्दी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. हाथ में डंडा लेकर टोलकर्मियों को धमकाते हुए निखिल ने कहा कि हमारे चाचा विधायक हैं. विधायक जी की गाड़ियां टोल से फ्री में निकलेंगी.

दरअसल, बीते 6 अगस्त की शाम करीब 6 बजे निखिल चौधरी की कार (MP 09 CV 8414) लेन नंबर 10 पर पहुंची. टोल कर्मचारियों ने टोल मांगा तो निखिल ने बिना टोल दिए गाड़ी निकालने की बात पर हंगामा शुरू कर दिया.

वीडियो में निखिल डंडा लहराते हुए टोल कर्मचारियों को गालियां देते और धमकाते नजर आ रहे हैं. उन्होंने कहा, "मेरा नाम निखिल चौधरी है, तुम मुझे नहीं जानते. चाचा विधायक हैं हमारे... मेरी गाड़ी फ्री निकालने दो, नहीं तो तुम सब टोल वालों को जान से खत्म कर दूंगा." देखें Video:-

इस दौरान उनके साथ दो अन्य लोग भी कार से उतरे और गाली-गलौच में शामिल हुए. निखिल ने टोल प्लाजा पर स्टॉपर और बैरिकेड भी उठा उठाकर फेंके.

टोल प्लाजा के शिफ्ट इंचार्ज राघवेंद्र सिंह की शिकायत पर भौंरासा पुलिस ने निखिल चौधरी और उनके दो साथियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 296, 351(3), और 3(5) के तहत FIR दर्ज की है.

CSP देवास सुमित अग्रवाल ने बताया कि एफआईआर दर्ज करने के बाद सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू की गई है और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है.

