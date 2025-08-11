scorecardresearch
 

Feedback

चाचा विधायक हैं हमारे... BJP MLA के भतीजे का टोल प्लाजा पर बवाल, बेरिकेड्स उठाकर फेंके, FIR दर्ज

MP News: हाथ में डंडा लेकर टोलकर्मियों को धमकाते हुए निखिल चौधरी ने कहा कि हमारे चाचा विधायक हैं. विधायक जी की गाड़ियां टोल से फ्री में निकलेंगी.

Advertisement
X
BJP MLA के भतीजे का टोल प्लाजा पर हंगामा.
BJP MLA के भतीजे का टोल प्लाजा पर हंगामा.

MP News: देवास-भोपाल हाइवे पर भौंरासा टोल प्लाजा पर हाटपीपल्या से बीजेपी विधायक मनोज चौधरी के भतीजे निखिल चौधरी की गुंडागर्दी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. हाथ में डंडा लेकर टोलकर्मियों को धमकाते हुए निखिल ने कहा कि हमारे चाचा विधायक हैं. विधायक जी की गाड़ियां टोल से फ्री में निकलेंगी.

दरअसल, बीते 6 अगस्त की शाम करीब 6 बजे निखिल चौधरी की कार (MP 09 CV 8414) लेन नंबर 10 पर पहुंची. टोल कर्मचारियों ने टोल मांगा तो निखिल ने बिना टोल दिए गाड़ी निकालने की बात पर हंगामा शुरू कर दिया. 

वीडियो में निखिल डंडा लहराते हुए टोल कर्मचारियों को गालियां देते और धमकाते नजर आ रहे हैं. उन्होंने कहा, "मेरा नाम निखिल चौधरी है, तुम मुझे नहीं जानते. चाचा विधायक हैं हमारे... मेरी गाड़ी फ्री निकालने दो, नहीं तो तुम सब टोल वालों को जान से खत्म कर दूंगा." देखें Video:- 

सम्बंधित ख़बरें

हाथी ने किया कार पर हमला (Photo: Screengrab)
Video: जब टोल प्लाजा पर अचानक आ गया हाथी, सूंड से तोड़ डाला कार का शीशा, फिर.. 
SP leader dies during treatment under suspicious circumstances
सपा नेता की संदिग्ध हालात में मौत, टोल प्लाजा पर मारपीट के दौरान आई थी गंभीर चोट  
Controversy erupts in Maharashtra over the honey trap; will evidence come to light?
'हनीट्रैप' मामले को लेकर फडणवीस और नाना पटोले में वार-पलटवार, देखें  
A unique formula of roads, tolls, and waste to wealth.
दिल्ली प्रदूषण, टोल मीम्स और ग्रीन फ्यूल पर क्या बोले नितिन गडकरी? देखें EXCLUSIVE इंटरव्यू 
Devas: FIR filed against 9, including the MLAs son, for misconduct in the temple.
आज तक की खबर का असर, देवास में BJP विधायक के बेटे की दबंगई पर FIR 

इस दौरान उनके साथ दो अन्य लोग भी कार से उतरे और गाली-गलौच में शामिल हुए. निखिल ने टोल प्लाजा पर स्टॉपर और बैरिकेड भी उठा उठाकर फेंके. 

टोल प्लाजा के शिफ्ट इंचार्ज राघवेंद्र सिंह की शिकायत पर भौंरासा पुलिस ने निखिल चौधरी और उनके दो साथियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 296, 351(3), और 3(5) के तहत FIR दर्ज की है. 

Advertisement

CSP देवास सुमित अग्रवाल ने बताया कि एफआईआर दर्ज करने के बाद सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू की गई है और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement