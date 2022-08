MP Rains: तेज हवाएं, मूसलाधार बारिश...भोपाल की झील में डूबने लगी क्रूज बोट, VIDEO

IMD Rainfall Alert, Madhya Pradesh Rains: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल समेत राज्य के कई जिलों में बारिश से नदी-नाले उफान पर हैं. मध्य प्रदेश में लगातार कई दिनों से हो रही बारिश से आम जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के कई जिलों में अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है.

भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन, सागर दमोह, नरसिंहपुर और जबलपुर जिलों में बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. जबकि रीवा, नर्मदापुरम, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, खंडवा और देवास जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है.

Madhya Pradesh | Heavy rain lashes the city of Bhopal as a 'Red' alert has been sounded for the district today pic.twitter.com/Ueb7DaO1KY