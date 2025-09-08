scorecardresearch
 

MP: भोपाल में गणेश प्रतिमा विसर्जन जुलूस पर फेंके गए पत्थर, नाराज लोगों ने थाना घेरा

भोपाल के आरिफ नगर में गणेश प्रतिमा विसर्जन जुलूस पर अज्ञात व्यक्ति ने पत्थर फेंक दिया, जिससे अफरातफरी और आक्रोश फैल गया. गुस्साए लोग गौतम नगर थाने का घेराव कर दोषियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे. हिंदूवादी संगठन भी सक्रिय हो गए.

पत्थरबाजी की घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है. (Photo: Screengrab)
भोपाल के आरिफ नगर इलाके से सोमवार रात करीब 9:15 बजे गणेश प्रतिमा विसर्जन जुलूस डीआईजी बंगला की तरफ जा रहा था. इस दौरान अचानक एक अज्ञात व्यक्ति ने जुलूस पर पत्थर फेंक दिया. पत्थरबाजी से अफरातफरी मच गई और लोगों में आक्रोश फैल गया.

घटना से गुस्साए लोग सीधे गौतम नगर थाने पहुंच गए और वहां विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. बड़ी संख्या में लोग थाने के बाहर जमा होकर आरोपियों की पहचान और तत्काल गिरफ्तारी की मांग करने लगे. माहौल बिगड़ता देख थाने के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई.

पत्थरबाजी के बाद विसर्जन जुलूस को रोक दिया गया. इसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी. प्रतिमा विसर्जन का उत्सव तनाव में बदल गया और कई लोग थाने के बाहर डटे रहे.

हिंदूवादी संगठनों की भूमिका
घटना के बाद हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता भी सक्रिय हो गए. वे बड़ी संख्या में गौतम नगर थाने पहुंचे और पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाते हुए कहा कि दोषियों की तुरंत गिरफ्तारी की जाए. उनका कहना था कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेज होगा.

Advertisement

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि घटना की गंभीरता से जांच की जा रही है. जुलूस पर पत्थर फेंकने वाले की पहचान की जा रही है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. पुलिस ने आश्वासन दिया है कि दोषियों को जल्द पकड़ा जाएगा.

माहौल तनावपूर्ण, सुरक्षा कड़ी
पत्थरबाजी की इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है. स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. प्रशासन लगातार लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहा है ताकि कोई भी स्थिति बेकाबू न हो.

