बैतूल: पीएम मोदी के जन्मदिन कार्यक्रम में महिला CEO और BJP नेताओं में बहस, वायरल वीडियो

मध्य प्रदेश के बैतूल में पीएम मोदी के जन्मदिन पर सफाई को लेकर महिला सीईओ और भाजपा नेताओं के बीच तीखी बहस हो गई. विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. बहस के दौरान नेताओं ने सीईओ को हटाने की बात कही, जिस पर सीईओ ने कहा कि यहां कौन रहना चाहता है.

सीईओ और BJP नेताओं में बहस (Photo: Screengrab)
मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के कार्यक्रम के दौरान सफाई को लेकर बड़ा विवाद हो गया. यह घटना 17 सितंबर की है और चिचोली जनपद पंचायत परिसर की है. यहां भाजपा नेता और नगर परिषद अध्यक्ष महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण करने पहुंचे थे.

मूर्तियों के पास गंदगी देखकर भाजपा नेताओं ने जनपद पंचायत सीईओ प्रतिभा जैन से सफाई को लेकर बात की. इसी बात पर बहस शुरू हो गई और देखते ही देखते माहौल गरमा गया. वीडियो में दिख रहा है कि सीईओ प्रतिभा जैन कह रही हैं कि नगर परिषद सफाई करने के लिए कर्मचारी नहीं भेजती. जब सफाई नहीं होती है तो यहां कार्यक्रम करने का अधिकार भी नहीं है.

सफाई को लेकर हुआ विवाद

इस पर भाजपा नेताओं ने नाराजगी जताई और कहा कि सीईओ को हटाया जाए. यह सुनकर प्रतिभा जैन गुस्से में बोलीं कि यहां रहना कौन चाहता है. दोनों पक्षों के बीच कुछ देर तक तीखी नोकझोंक चलती रही.

सीईओ और बीजेपी नेता आमने-सामने

बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि सीईओ सही तरीके से काम नहीं करती हैं. वहीं सीईओ का कहना है कि भाजपा नेता काम के लिए दबाव बनाते हैं. इस पूरे विवाद का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. फिलहाल दोनों पक्षों में से कोई भी मीडिया के सामने नहीं आया है और मामला शांत है.
 

