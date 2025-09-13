PNB बैंक से 30 सेकंड में चोरी... ग्राहक बनकर आया, रेकी की और रुपयों से भरा बैग उड़ा ले गया- Video

मध्य प्रदेश के बैतूल स्थित पंजाब नेशनल बैंक में दिनदहाड़े रुपयों से भरा बैग चोर चुरा कर ले गया. बैग में दो लाख से ज्यादा रुपए थे. चोरी की ये वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई. पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है.

सिर्फ 30 सेकंड में हुई चोरी

चोरी की ये घटना शुक्रवार को बैतूल के गंज थाना इलाके कालेज रोड पर स्थित पंजाब नेशनल बैंक में हुई. महज 30 सेकंड में शातिर चोर ने कियोस्क संचालक का दो लाख से ज्यादा रुपये से भरा बैग चुरा लिया और बाइक पर सवार होकर फरार हो गया. पूरी घटना बैंक परिसर में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई.

यह भी पढ़ें: ड्रोन और चोरी की अफवाहों से ग्रामीणों में दहशत... रातभर लाठी-डंडे के साथ कर रहे रखवाली, पुलिस भी चौकस

घटना शुक्रवार दोपहर लगभग 3:10 बजे की है. CCTV फुटेज के अनुसार एक युवक बैंक में दाखिल हुआ और सामान्य ग्राहक की तरह एक फॉर्म लेकर कियोस्क के पास खड़ा हो गया. वह लगभग पांच मिनट तक बैंक परिसर में ही घूमता रहा और कियोस्क संचालक के आस-पास मंडराता रहा.

Advertisement

इसी दौरान जैसे ही कियोस्क संचालक सुनील यादव एक महिला ग्राहक का केवायसी कराने के लिए कुछ क्षणों के लिए टेबल से उठकर बैंककर्मी के पास गए. ऐसे में चोर ने तुरंत मौका भांपते हुए टेबल के नीचे रखा बैग उठाया और तेजी से बैंक से बाहर भाग निकला. बाहर उसका साथी पहले से बाइक स्टार्ट करके तैयार खड़ा था. जिसके बाद दोनों चोर कुछ ही सेकंड में बाइक पर सवार होकर फरार हो गए.

पुलिस ने शुरू की चोरों की तलाश

कियोस्क संचालक सुनील यादव ने बताया कि बैग में करीब दो लाख से ज्यादा रुपये नकद थे. जो दिन भर की लेनदेन से एकत्रित राशि थी. घटना की जानकारी मिलते ही एसडीओपी सुनील लाटा और गंज थाना प्रभारी नीरज पाल पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने तुरंत बैंक और आसपास के क्षेत्रों में लगे CCTV को चेक किया. पुलिस का दावा है कि जल्द ही चोरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

---- समाप्त ----