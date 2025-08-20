scorecardresearch
 

हैंगओवर कम करने में काम आ सकता है ये तेल! बेहद काम का है ये घरेलू नुस्खा

Olive Oil Hangover Cure: पार्टी के बाद हैंगओवर से लोग काफी परेशान होते हैं और तुरंत राहत पाने के लिए लोग कोई ना कोई नुस्खा ढूंढते रहते है. ऐसा ही एक नया है उपाय सामने आया है, आइए उसके बारे में जानते हैं.

क्या जैतून के तेल से हैंगओवर कम होता है? (Photo: AI-generated)
Olive Oil Hangover Cure:दोस्तों के साथ पार्टी करने के बाद हैंगओवर होना तो आम बात है और लोग इससे काफी परेशान होते हैं. मगर बाहर नाइट आउट करना और पार्टी करना किसे पसंद नहीं आता है, लेकिन अगले दिन जब हैंगओवर से सिर झूमता है तो कुछ समझ नहीं आता है. अगर आप भी पार्टी करने के बाद अगले दिन हैंगओवर में उठते हैं और इसे ठीक करने के लिए दवाइयां और कई घरेलू नुस्खे अपनाते हैं. हैंगओवर ठीक करने के लिए हर किसी का अपना तरीका और होता है और अब एक और नया नुस्खा सामने आया है, चलिए जानते हैं कि ये उपाय क्या है?

हैंगओवर ठीक करने का नया तरीका क्या है?

दरअसल, हाल ही में जिमी फॉलन के साथ एक इंटरव्यू में, म्यूजिक प्रोड्यूसर बेनी ब्लैंको ने हैंगओवर से बचने का एक आसान तरीका बताया है, जिसकी हर तरह चर्चा हो रही है. सेलेना गोमेज के बॉयफ्रेंड बेनी ब्लैंको ने इंटरव्यू के दौरान कहा, अपनी फेवरेट ड्रिंक पीने से पहले वो जैतून का तेल यानी ऑलिव ऑयल का एक शॉट लेते हैं.

जैतून के तेल में मौजूद गुण 

जैतून का तेल (Olive Oil) में तमाम पोषक तत्वों और औषधीय गुण मौजूद हैं, इसमें मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ओलिक एसिड, विटामिन E, विटामिन K और पॉलिफिनॉल जैसे एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं. जैतून के तेल के एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण जोड़ों के दर्द और सूजन कम करने में हेल्प करते हैं और हेल्दी फैट्स डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर बनाता और कोलेस्ट्रॉल लेवल को बैलेंस रखने में मदद करता है. हार्ट हेल्थ से लेकर स्किन और बालों के लिए जैतून का तेल बहुत गुणकारी होता है. 

ऐसा कहा जाता है कि जैतून के तेल से शराब के सेवन को धीमा किया जा सकता है और इसका कारण इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट तत्व होते हैं.

डॉक्टर ने बताए फायदे 

जिंदल नेचरक्योर इंस्टीट्यूट की चीफ डाइटिशियन सुषमा पीएस ने जैतून के तेल के फायदों के बारे में बताते हुए कहा, 'मोनोअनसैचुरेटेड फैट्स होने की वजह से जैतून का तेल खराब कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने में हेल्प करता है, जिससे हार्ट से जुड़ी बीमारियों के खतरा कम होता है.'

दिल ही नहीं बल्कि जैतून का तेल दिमाग के लिए भी बढ़िया होता है, क्योंकि इसके सेवन से ब्रेन हेल्दी होता है. इसके इस्तेमाल से अल्जाइमर की बीमारी के खतरे को कम कर सकता है. जैतून के तेल से कब्ज में दिक्कत दूर होती है और पाचन तंत्र भी ठीक होता है. स्किन और बालों के लिए जैतून का तेल बहुत अच्छा है और ये स्किन को सॉफ्ट और हाईड्रेट रखता है.

