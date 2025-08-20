गलती से नारियल पानी न पीएं ये लोग, वरना सेहत हो सकता है बड़ा खतरा

गर्मियों में आमतौर पर नारियल पानी की सलाह दी जाती है, क्योंकि ये हाइड्रेशन के लिए सबसे बेहतर माना जाता है. इसके अलावा इसे पीने से फौरन बॉडी को एनर्जी मिल जाती है. गर्मियों में तो शरीर को ठंडक देने और बेहतर डायजेशन के लिए लोग रोजाना अपनी डाइट में शामिल करते हैं. नारियल पानी हमारी हेल्थ के लिए बहुत लाभदायक होता है और इसे पीने के अनेकों फायदे भी होते हैं.

इतना ही नहीं फिल्म स्टार्स तक ग्लोइंग स्किन के लिए नारियल पानी को रोजाना खाली पेट भी पीते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि नारियल पानी कुछ लोगों के लिए जहर के बराबर है. जी हां,सब लोग नारियल पानी नहीं पी सकते हैं, कुछ लोगों के लिए ये फायदे से ज्यादा नुकसानदेय हो सकता है. चलिए जानते हैं कि किन लोगों को कम कैलोरी, पोटेशियम और इलेक्ट्रोलाइट्स से भरपूर नारियल पानी पीने से बचना चाहिए या डॉक्टर से सलाह के बाद ही पीना चाहिए.

एमबीबीएस, एमडी (मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी) और कैंसर इम्यूनोथेरेपिस्ट डॉ. जमाल ए. खान ने बताया है कि नारियल पानीहर किसी के लिए फायदेमंद नहीं है. दरअसल, नारियल पानी में पोटैशियम अधिक मात्रा में होता है, जो हार्ट के लिए खतरा पैदा कर सकता है, इसलिए बुजुर्गों को तो इससे खासतौर पर दूर रहना चाहिए. नारियल पानी आपकी डाइट में एक बहुत गुणकारी तत्व हो सकता है, लेकिन केवल तभी तक जब ये आपकी सेहत के साथ अनुरूप हो.

किडनी की समस्याएं

किडनी की समस्या से जूझ रहे लोगों को नारियल पानी से परहेज करना चाहिए, क्योंकि इसमें पोटैशियम की मात्रा अधिक होती है जो उनके लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है. किडनी की समस्या से पीड़ित लोगों में से पोटैशियम को बाहर निकालने में दिक्तत हो सकती है, इससे हाइपरकलेमिया हो सकता है जो एक हार्ट बीट को इफेक्ट कर सकती है.

लो-कैलोरी डाइट

हालांकि नारियल पानी में लो कैलोरी होती है, मगर इससे में 40-60 प्रतिशत कैलोरी होती है. इसलिए जो लोग लो-कैलोरी डाइट करते हैं या फिर वजन कम करना चाहते है, उन्हें इसका कम सेवन करना चाहिए.

डायबिटीज के मरीज

डायबिटीज और ब्लड शुगर टेस्ट करने वाले लोगों को भी नारियल पानी से दूर रहना चाहिए. इसमें नेचुरल शुगर होती है लेकिन ज्यादा पीने से ये ब्लड शुगर को बढ़ा सकती है. ऐसे में डायबिटीज के मरीजों को इसे कम मात्रा में पीना चाहिए.

नट्स से एलर्जी

जिन लोगों को ट्री नट्स से एलर्जी होती है, उन्हें इससे एलर्जी हो सकती है. बेशक नारियल पानी एक फल है, मगर क्रॉस रिएक्टिविटी हो सकती है. इसलिए अगर आपको एलर्जी हो तो आप इसे पीने से पहले डॉक्टर से जरूर सलाह लें.

एथलीट्स

जी हां, एथलीट्स के लिए भी नारियल पानी की जगह स्पोर्ट्स ड्रिंक पीना ज्यादा फायदेमंद होता है. इसी वजह ये है कि ज्यादा एक्सरसाइज करने के बाद बॉडी को सोडियम की जरूरत होती है जो नारियल पानी में कम होता है.

