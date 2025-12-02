पति/पत्नी को खुश रखना है तो छोड़नी ही होगी ये एक चीज, मनोज बाजपेयी ने अपने अनुभव से बताया

दो अक्षरों से मिलकर बना शब्द 'शादी' लिखने..बोलने और पढ़ने में जितना आसान है, इसे निभाना उतना ही मुश्किल होता है. शादी निभाना कोई आसान काम नहीं होता है. दो लोगों के बीच जीवनभर के लिए बने इस रिश्ते में हर दिन नए हालात आते हैं, नई चुनौतियां आती हैं. सभी कपल्स अपने रिश्ते में परफेक्ट होना चाहते हैं, लेकिन समझने की बात है कि ये परफेक्शन की दौड़ नहीं है, बल्कि अपने पार्टनर को रोजाना और हर हालात में चुनने वाला एक खूबसूरत रिश्ता है. शादी में सबसे बड़ी मुश्किल आती है व्यक्तित्व के बीच ईगो का टकराव. कई बार ऐसा होता है कि छोटी सी बात को लोग ईगो का मुद्दा बना लेते हैं और बात बढ़ जाती है. लेकिन प्यार तो झुकना सिखाता है, अड़ना नहीं.



ऐसा सिर्फ हमारा नहीं बल्कि बॉलीवुड एक्टर मनोज बाजपेयी का भी कहना है. 'द फैमिली मैन' में जहां उनका किरदार रिश्तों के स्ट्रेस में उलझा रहता है, वहीं असल जिंदगी में उनकी शादी बिल्कुल इसके उलट है. ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे को दिए एक इंटरव्यू में एक्टर ने अपनी शादी के बारे में खुलकर बात की और लोगों को मैरिज एडवाइस दी जिसे हर कपल अपने रिश्ते में आजमा सकता है.

'15 साल में नहीं हुई बड़ी लड़ाई'- मनोज बाजपेयी

मनोज बाजपेयी ने बताया कि वो और उनकी पत्नी 15 साल से साथ हैं और इन सालों में उनके बीच ज्यादा झगड़े नहीं हुए. आज की दुनिया में जहां रिश्ते छोटी-छोटी बातों पर टूट जाते हैं, वहां एक्टर की ये बात किसी खूबसूरत उदाहरण से कम नहीं लगती. उन्होंने कहा कि उनकी शादी हमेशा आराम से, बिना किसी बड़े ड्रामे के चली है और यही चीज उन्हें और भी मजबूत बनाती है.

मनोज बाजपेयी का मैरिज मंत्र

इंटरव्यू में मनोज ने वो बात कही जो हर रिश्ते के लिए बहुत बड़ी सीख है. उन्होंने कहा, 'प्यार आसान नहीं होता. आपको अपना अहंकार, अपनी अकड़… सब पीछे छोड़ना पड़ता है. तभी आप लंबे समय तक शादी जैसे रिश्ते में टिक पाते हैं.' यानी रिश्तों में जीतने की नहीं, समझने की जरूरत होती है. जब दोनों लोग अपने-अपने ईगो की जगह प्यार और समझ को जगह देते हैं, तब शादी मजबूत होती जाती है.

उनकी ये बात सिर्फ सेलिब्रिटी कपल्स नहीं, हर उस इंसान के लिए सच है जो रिश्ते को लंबे समय तक चलाना चाहता है.

कैसे आसान हो सकती है शादी?

एक जाने-माने रिलेशनशिप कोच, आमिश धिंगरा ने भी बताया कि शादी तब बेहतर चलती है जब पति-पत्नी एक-दूसरे से खुलकर बात करें, साथ समय बिताने की कोशिश करें, एक-दूसरे के सपोर्ट सिस्टम बनें और छोटे-छोटे इशारों के जरिए प्यार जिंदा रखें. उन्होंने कहा कि धैर्य, माफ कर देना, एक-दूसरे को स्पेस देना और रोजाना के छोटे-छोटे स्ट्रेस में भी एक-दूसरे का साथ देना जरूरी है.

मनोज बाजपेयी की ये बातें बहुत सादगी से ये समझा देती हैं कि रिश्ता तभी चलता है जब दोनों लोग एक-दूसरे के लिए झुकने को तैयार हों. प्यार में ईगो के लिए जगह कम और समझ के लिए जगह ज्यादा होनी चाहिए. उनकी सलाह उन सभी कपल्स के लिए एक बड़ा मैसेज है जो अपने रिश्ते की लंबी उम्र चाहते हैं.

