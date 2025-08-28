scorecardresearch
 

Feedback

Long Distance Relationship: ये तरीके आपके लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को बनाएंगे मजबूत, नहीं खलेगी दूरी

लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप सुनने में जितना अजीब लग सकता है, वास्तव में उतना है नहीं. अगर आपको कोई ऐसा शख्स मिला है जो आपके पास नहीं है या किसी कारणवश आपको अपने पार्टनर से दूर रहना पड़ रहा है तो भी आप उसके साथ अपने रिश्ते को उतना ही मजबूत रख सकते हैं.

Advertisement
X
लंबी दूरी के रिश्ते को कैसे बनाएं मजबूत (Photo: AI generated)
लंबी दूरी के रिश्ते को कैसे बनाएं मजबूत (Photo: AI generated)

अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया है जिससे आपको लिए परफेक्शन के बेहद करीब है और उसके साथ आप अपनी आगे की लाइफ प्लैन कर सकते हैं तो शायद ही आप उस व्यक्ति को सिर्फ इसलिए हाथ से जाने देना चाहेंगे क्योंकि आप दोनों एक ही जगह नहीं रहते और ऐसा करना भी नहीं चाहिए. अगर आप महीने में या साल में भी एक-दूसरे से मिलते हैं, तब भी आप किसी के साथ एक हेल्दी और प्यार भरा रिश्ता बना सकते हैं.

हालांकि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में एफर्ट्स की कुछ ज्यादा जरूरी होती है और आपको यह कुछ ऐसे काम होंगे जिससे आप और आपका साथी शारीरिक रूप से साथ न होने पर भी एक-दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस करें. यहां हम आपको कुछ ऐसे ही टिप्स बता रहे हैं जो आपके लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को मजबूत बनाने में आपकी मदद कर सकते हैं. 

फोन उठाएं
लंबी दूरी के रिश्ते में जुड़े रहना बहुत जरूरी है. फोन पर बात करना जुड़े रहने का सबसे अच्छा तरीका है क्योंकि टेक्स्ट मैसेज के जरिए बहुत कुछ छूट सकता है. टेक्स्ट मैसेज पर निर्भर रहना और फोन ना उठाना सही नहीं है. गहरी बातचीत के लिए समय निकालें ताकि आप एक-दूसरे की आवाज सुन सकें और एक-दूसरे के चेहरे देख सकें.

सम्बंधित ख़बरें

foods for vitamin D
Vegetarian Foods For Vitamin D: बिना धूप लिए भी पूरी होगी विटामिन डी की कमी, शाकाहारी लोग खाएं ये फूड्स 
Ganesh Chaturthi 2025 (Photo: AI Generated)
भगवान गणेश को भोग लगाते समय क्या करें और क्या न करें! इन नियमों का रखें खास ध्यान 
Ganesh Chaturthi 2025 (Photo: AI Generated)
मोदक ही नहीं, ये 4 मिठाइयां-फल भी गणपति बप्पा को हैं प्रिय, प्रसाद में चढ़ाकर पाएं आशीर्वाद 
Water Intake Reduces Stress
कम पानी पीना बढ़ा सकता है स्ट्रेस लेवल, जानें दिनभर में कितनी मात्रा जरूरी 
Shilpa Shetty Glamorous Look (Photo: Instagram/@theshilpashetty)
शिल्पा शेट्टी का किलर इंडो-वेस्टर्न लुक, मैरून साड़ी और गोल्डन हील्स में लगीं ग्लैमरस 

सुबह और रात में बातचीत
सुबह और रात को सोने से पहले एक-दूसरे से कनेक्ट होना भी बहुत जरूरी है. इस तरह आपको लगता है कि आप अपने दिन की शुरुआत में और दिन के अंत में भी एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं. इस तरह भले ही आप शारीरिक रूप से एक साथ न हों, फिर भी आपको ऐसा लगता है कि आप एक-दूसरे के दिन का हिस्सा रहे हैं.

Advertisement

नियमित रूप से मिलें
जितना हो सके एक-दूसरे से मिलना जरूरी है. दूरी के हिसाब से यह मुश्किल लग सकता है लेकिन यह जरूरी है. कम से कम हर तीन महीने में एक-दूसरे से मिलने का टार्गेट सेट करें. इससे भी बेहतर होगा कि आप हर महीने एक-दूसरे से मिलने की कोशिश करें.

ट्रिप की योजना बनाने रहें
यह जानना जरूरी है कि अगली बार आप एक-दूसरे से कब मिलेंगे. एक निश्चित तारीख तय करने से, जब आपको पता हो कि आप एक-दूसरे से फिर मिलेंगे, तो आप दोनों के पास हमेशा कुछ न कुछ करने और देखने के लिए होगा. इससे आप ठीक-ठीक जान सकते हैं कि अगली मुलाकात के लिए आपको कितना समय निकालना है.

जहां आप रहते हैं वहां एक-दूसरे से मिलें
जब आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में होते हैं तो एक-दूसरे से मिलने के लिए मजेदार और रोमांचक यात्राओं का प्लैन बनाना आकर्षक हो सकता है. या फिर जहां आप रहते हैं, उन दोनों जगहों के बीच भी एक-दूसरे से भी मिला जा सकता है. लेकिन यह भी तय करें कि आप जहां रहते हैं वहां एक-दूसरे से मिलें. जहां आप रहते हैं वहां एक-दूसरे से मिलना बेहद जरूरी है ताकि हर व्यक्ति यह देख सके कि एक-दूसरे का रोजमर्रा का जीवन और दिनचर्या कैसी होती है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement