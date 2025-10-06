scorecardresearch
 

अर्जुन कपूर की बहन को 31 की उम्र में हुआ था पहला प्यार! 30 पार कर चुके लोगों को अंशुला ने दिए रिलेशनशिप टिप्स

अंशुला कपूर ने 31 साल की उम्र में अपना पहला रिश्ता शुरू किया और अब उन्होंने 30 के बाद प्यार करने वालों के लिए रिलेशनशिप टिप्स शेयर किए हैं. उनके अनुभव बताते हैं कि देर से प्यार करना पीछे रह जाना नहीं है, बल्कि सही समय पर सही तरीके से प्यार करने की शुरुआत है.

अंशुला कपूर का कहना है कि प्यार करने की कोई सही उम्र नहीं होती (Photo: Instagram/@anshulakapoor)
बोनी कपूर की बेटी और अर्जुन, जाह्नवी और खुशी कपूर की बहन अंशुला कपूर इन दिनों अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में हैं. अंशुला ने हाल ही में अपने बॉयफ्रेंड रोहन ठक्कर से सगाई की है. जहां उनकी सगाई की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, वहीं उनकी एक वीडियो की भी चर्चा हो रही है. अपनी गोर धाना सेरेमनी से पहले शेयर की गई इस वीडियो में अंशुला ने अपने प्यार और रिश्तों से जुड़े अनुभवों के बारे में खुलकर बात की. उन्होंने 30 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोगों को रिलेशनशिप एडवाइस दी और खुलासा किया कि उनका पहला रिलेशनशिप 31 साल की उम्र में शुरू हुआ था. उनकी एडवाइस उन लोगों के लिए बहुत मददगार साबित हो सकती है जो 30 के हो चुके हैं, लेकिन सच्चा प्यार नहीं पा सके हैं. 

क्या बोलीं अंशुला?
अंशुला कहती हैं, 'सच कहूं तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा पहला रिश्ता 30 साल की उम्र के बाद होगा. लेकिन मैं खुश हूं कि ये तब हुआ क्योंकि इससे मुझे खुद को, अपनी जरूरतों और अपनी सीमाओं को समझने का समय मिला. जब मैं आखिरकार उस व्यक्ति से मिली जिसके साथ मैं अपने दिल की बातें शेयर करना चाहती थी, तो मुझे पता था कि मैं कौन हूं, मुझे क्या चाहिए और मैं प्यार पाने के लिए तैयार थी.'

अंशुला की ये बात आपको याद दिलाती है कि डेटिंग शुरू करने की कोई सही उम्र नहीं होती. कई लोग 20 साल की उम्र में खुद को, अपने करियर और अपने एम्बिशंस को समझने में बिजी रहते हैं. 30 की उम्र तक वह अक्सर अपने बारे में ज्यादा अच्छे से समझ जाते हैं. अंशुला कहती हैं कि खुद को समझने से प्यार करने की आपकी ताकत कम नहीं होती. सच में, खुद को इंडिपेंडेंट रखना आपके रिश्ते को और मजबूत बनाता है.

अंशुला ने दिए 5 रिलेशनशिप टिप्स

1. पहले खुद को जानें: अंशुला के अनुसार, अपने बारे में समझना कि आप कौन हैं और आपको क्या चाहिए, किसी भी रिश्ते की मजबूत नींव रखता है. 30 की उम्र में सेल्फ-कॉन्फिडेंस और खुद को जानने का समय होता है, जो आपको क्लैरिटी और सोच-समझ के साथ रिश्ते में आने में मदद करता है.

2. रोमांस ही सब कुछ नहीं है: अंशुला कहती हैं कि रिश्ते में सिर्फ रोमांटिक पलों को ज्यादा महत्व देने की जरूरत नहीं है. असल में प्यार, विश्वास और सहजता जैसी चीजें मायने रखती हैं. ये छोटी-छोटी बातें समय के साथ रिश्ता मजबूत बनाती हैं.

3. झगड़े होना नॉर्मल है: हर रिश्ते में मतभेद और छोटे-छोटे झगड़े होते हैं. ये नॉर्मल हैं और कपल्स को आगे बढ़ने, एक-दूसरे की लिमिट्स को समझने में मदद करते हैं.

4. छोटी-छोटी चीजों को महत्व दें: छोटे-छोटे पल और इशारे ही लंबे समय तक याद रहते हैं. अंशुला कहती हैं कि छोटे-छोटे काम रिश्ते में अक्सर बड़े दिखावे से ज्यादा मायने रखते हैं.

5. आप अपने आप में कंप्लीट हैं: सबसे जरूरी बात सही साथी ढूंढना है, ये नहीं कि कोई आपको कंप्लीट करे. सही साथी वह है जिसके साथ आप अपना जीवन खुशी से बांट सकें. जब आप खुद कंप्लीट और बैलेंस्ड हों, तो आपका रिश्ता भी मजबूत और खुशहाल रहता है.

देर से प्यार करना भी सही- अंशुला कपूर
अंशुला कपूर का ये वीडियो 30 की उम्र के हर व्यक्ति को बताता है कि प्यार में देर से शुरुआत करने का मतलब ये नहीं कि आप पीछे हैं. आप बिल्कुल वहीं हैं जहां आपको होना चाहिए और अब आप उस तरह प्यार करने के लिए तैयार हैं जो आपके एक्सपीरियंस और समझ के हिसाब से सही है. अंशुला कहती हैं, 'अगर आप दूसरों की उम्मीदों से देर से शुरुआत कर रहे हैं, तो जान लें आप लेट नहीं हैं. आप बिल्कुल सही समय पर हैं, अपने उस रूप के साथ जो इस तरह प्यार करने के लिए तैयार था.

अंशुला की ये टिप्स सिर्फ 30 की उम्र में रिश्ते शुरू करने वालों के लिए नहीं हैं, बल्कि उन सभी के लिए भी हैं जो सही पल, सही व्यक्ति या सही भावनात्मक तैयारी का इंतजार कर रहे हैं ताकि प्यार को पूरी तरह से अपना सकें.
 

---- समाप्त ----
