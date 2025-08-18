scorecardresearch
 

Feedback

बादाम का दूध का सेवन करना है क्यों है फायदेमंद, जानें इससे होने वाले लाभ

पिछले कुछ समय से लोगों के बीच बादाम का दूध काफी पॉपुलर हो गया है. यह कई तरह से फायदेमंद होता है. इसमें कैलोरी और फैट कम होता है. साथ ही यह विटामिन ई और कैल्शियम का एक अच्छा स्रोत भी है. यह लैक्टोज इन्टॉलरेंट लोगों के लिए काफी हेल्दी विकल्प है.

Advertisement
X
बादाम के दूध के फायदे
बादाम के दूध के फायदे

हाल के सालों में बड़े पैमाने पर लोग वेजिटेरियन और प्लांट बेस्ड डाइट फॉलो करने लगे हैं. वो अपने खाने से डेयरी या एनिमल बेस्ड प्रॉडक्ट्स को हटा रहे हैं. इसकी वजह से वो सोया, ओट्स और बादाम के दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं. आमंड मिल्क (बादाम) का दूध खासतौर पर लैक्टोज इनटॉलरेंट लोगों के बीच काफी लोकप्रियता हासिल की है. हालांकि कई लोग प्रोसेस्ड बादाम का दूध खरीदने के बजाय घर पर ही खुद बादाम का दूध बनाना पसंद कर रहे हैं. आइए जानते हैं कि बादाम के दूध के क्या फायदे होते हैं.

1. लो कैलोरी और लो कार्बोहाइड्रेट

गाय या भैंस के दूध से अलग बादाम का दूध ब्लड शुगर के स्तर में वृद्धि नहीं करता है जिससे यह डायबिटीज रोगियों के लिए काफी अच्छा है. इसके अलावा ये पूरे दिन शरीर में ऊर्जा का स्तर बनाए रखता है. चूंकि ये लो कैलोरी, लो फैट और शुगर लेस होता है इसलिए ये वेट मैनेज करने और चीनी के सेवन पर नजर रखने वालों के लिए एक अच्छा विकल्प होता है. 

सम्बंधित ख़बरें

Janhvi Kapoor Lehenga Look (Photo: Instagram/@janhvikapoor)
जन्माष्टमी पर दही हांडी में 'गोपी' बनीं जाह्नवी कपूर, गोल्डन-वाइट लहंगे में ढाया कहर 
Vada Pav Recipe (Photo: AI Generated)
मुंबई के वड़ा पाव को मिला साउथ इंडियन ट्विस्ट, जानें आसान रेसिपी 
Guilt Eating Increases Weight
खीरा भी बढ़ा सकता है वजन! जानिए कैसे प्रभावित होता है आपका मेटाबॉलिज्म 
5 fruits you must have on an empty stomach for maximum benefits
खाली पेट खाएं ये 5 फल, मिलेंगे ज्यादा से ज्यादा फायदे 
how to make til oil at home for hair growth sesame oil for health hair
बालों को बनाना चाहते हैं हेल्दी और मजबूत? घर पर इस तरह तैयार करें तिल का तेल 

2. लैक्टोज इनटॉलरेंस में फायदेमंद
जिन लोगों को लैक्टोज इनटॉलरेंस की दिक्कत है, उनके लिए बादाम का दूध बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है. डेयरी प्रॉडक्ट्स लैक्टोज इनटॉलरेंट वाले लोगों में पेट फूलने, पेट दर्द और कई पाचन संबंधी समस्याएं पैदा कर सकते हैं. बादाम का दूध, प्लांट बेस्ड होने की वजह से लैक्टोज लेस होता है जिससे यह उन लोगों के लिए एक सुरक्षित विकल्प बन जाता है जो लैक्टोज या डेयरी प्रॉडक्ट्स से परहेज करते हैं. 

Advertisement

3. कैल्शियम और मैग्नीशियम से भरपूर होता है बादाम का दूध
कैल्शियम हड्डियों के लिए बहुत जरूरी होता है. यह हड्डियों को मजबूत करता है और ऑस्टियोपोरोसिस की दिक्कत को रोकने में मदद करता है. बादाम के दूध में कैल्शियम की भरपूर मात्रा होती है जिससे यह उन लोगों के लिए कैल्शियम का एक अच्छा स्रोत बन जाता है जो डेयरी उत्पादों का सेवन नहीं करते हैं. इसके अलावा मैग्नीशियम ब्लड शुगर के स्तर को कंट्रोल करने में भी मददगार होता है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement