scorecardresearch
 

Feedback

डायबिटीज मरीज नाश्ते में अंडा-टोस्ट खाएं या सिर्फ अंडे, ब्लड शुगर कैसे रहेगा कंट्रोल

बहुत सारे लोगों को नाश्ते में अंडा और टोस्ट खाने की आदत होती है. वहीं, कई लोग सिर्फ अंडे ही खाना पसंद करते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखने के लिए क्या खाना ज्यादा फायदेमंद है.

Advertisement
X
ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखने के लिए क्या खाना चाहिए (Photo: AI generated)
ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखने के लिए क्या खाना चाहिए (Photo: AI generated)

अंडे और टोस्ट उन सभी लोगों के लिए नाश्ते का एक बेहतरीन ऑप्शन हैं जिनके पास समय की कमी है. चाहे आप व्यस्त हों, बोर्ड मीटिंग के लिए देर हो रही हो, या फिर खाना पकाना ना आता हो. अंडे और टोस्ट ना केवल आपके पेट को भरते हैं बल्कि आपके शरीर को पोषक तत्व भी देते हैं. कुछ लोग जो प्रोसेस्ड फूड्स के सेवन से बचना चाहते हैं उनके लिए भी यह एक सिंपल नाश्ता है. लेकिन जब बात आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करने की हो को आपके लिए क्या ज्यादा बेहतर है.

अंडे से सेहत को क्या फायदे होते हैं

अंग्रेजी वेबसाइट 'इंडियन एक्सप्रेस' को हैदराबाद स्थित केयर हॉस्पिटल्स में क्लिनिकल डाइटीशियन जी सुषमा बताती हैं, अंडा टोस्ट नाश्ते का एक क्लासिक विकल्प है जो आपको प्रोटीन देता है. अंडे विटामिन ए, डी, ई और बी12 जैसे जरूरी पोषक तत्वों के साथ-साथ आयरन और जिंक जैसे खनिजों से भरपूर होते हैं. अंडों में हाई प्रोटीन होता है जो मांसपेशियों की मरम्मत और विकास में मदद करता है. ऐसे में यह रोजाना फिजिकल एक्टिविटी करने वालों के लिए एक हेल्दी नाश्ता हो सकता है.

सम्बंधित ख़बरें

woman trying to loose weight
हेल्दी तरीके से घटाना है वजन तो अपनाएं ये ट्रिक्स, शरीर भी रहेगी तंदुरुस्त 
महिला की प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo: Generative AI by Vani Gupta/India Today)
FDA का अलर्ट: इंपोर्टेड बर्तन से फैल रहा जहर, खाना बनाते वक्त घुल सकता है लेड 
woman measuring girls height
बच्चों की डाइट में जरूर होने चाहिए ये हेल्दी फूड्स, ऊंची रहेगी कद-काठी 
man taking medicine
आपके शरीर में पाई जाने वाली ये चीज है खतरनाक, डायबिटीज के मरीज हो जाएं सर्तक 
anti-rabies vaccination rule shared by doctor
India में पहले से क्यों नहीं दी जाती Rabies की Vaccine? 

इसके अलावा अंडों में कोलीन होता है, जो दिमाग की हेल्थ और कामकाज के लिए जरूरी है. अंडे वाला टोस्ट खाने से आप लंबे समय तक फुल महसूस करते हैं. आप साबुत अनाज वाली ब्रेड के साथ आप इसके पोषक तत्व के कॉन्टेंट को और भी बढ़ा सकते हैं. यह आपके आहार में फाइबर को एड करता है, पाचन में सहायता करता है और हृदय के स्वास्थ्य को भी बढ़ावा देता है.

Advertisement

ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए कौन सा बेहतर है?
 

टोस्ट (खासकर अगर सफेद ब्रेड हो) जल्दी से ग्लूकोज में टूट जाता है जिससे ब्लड शुगर में तेज वृद्धि होती है. अंडे फैट और प्रोटीन के जरिए इस वृद्धि को थोड़ा धीमा करने में मदद करते हैं जिससे पेट खाली होने में देरी होती है. सफेद टोस्ट से ग्लूकोज में स्पाइक के बाद गिरावट आती है और अगर यह साबुत अनाज या खमीर वाला है तो स्पाइक बहुत धीमा और अधिक स्थिर होता है.

वहीं, अंडे कम कार्बोहाइड्रेट, हाई प्रोटीन और हाई फैट वाले होते हैं जिससे शरीर को लगातार ऊर्जा मिलती है और शुगर में बहुत कमी या कोई वृद्धि नहीं होती है. यह इंसुलिन रेसिस्टेंस, वजन घटाने और मेटाबॉलिक हेल्थ के लिए काफी अच्छआ होता है. 

केवल अंडे खाने के बजाय आप उन्हें हरी सब्जियों या एवोकाडो के साथ खा सकते हैं, लेकिन अधिक ऊर्जा या एक्टिव रहने के लिए अंडे को साबुत अनाज या खमीर वाले टोस्ट के साथ खाएं. आप शुगर स्पाइक को कम करने के लिए अंडे टोस्ट के साथ अलसी, हरी सब्जियां, मक्खन, एवोकाडो भी मिला सकते हैं.

उन्होंने सलाह दी कि अगर आप इंसुलिन-रेसिस्टेंस, प्री-डायबिटिक हैं या आपकी ऊर्जा कम होती है तो अपने दिन की शुरुआत केवल टोस्ट से करने से बचें. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement