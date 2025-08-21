बारिश में नहीं सूख रहे गीले कपड़े, ये कमाल के हैक्स आएंगे आपके काम

बारिश का मौसम हर किसी को बहुत सुहावना लगता है लेकिन यह अपने साथ कई चुनौतियां भी लेकर आता है. खासकर गीले कपड़े सुखाने के लिए लोगों को कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ता है क्योंकि लगातार बारिश होने से कई दिन तक धूप नहीं निकल पाती है जिससे कपड़े कई दिन तक नहीं सूख पाते हैं और उनमें बदबू आने लगती है.

कपड़ों में लगातार नमी रहने पर इंफेक्शन का खतरा भी बढ़ जाता है. ऐसे में यहां हम आपको कुछ तरीके बता रहे हैं जिसकी मदद से आप घर के अंदर ही गीले कपड़े आसानी से सुखा सकते हैं.

बिना धूप कैसे सुखाएं कपड़े

1-आजकल लगातार बारिश हो रही है इसलिए आप कपड़े सुखाने के लिए एक ऐसी जगह का बंदोबस्त करें जहां बाहर से हवा आती जाती हो.

2- कपड़ों को एक बड़ी रस्सी पर दूर-दूर फैलाएं, एक-साथ कपड़े डालने पर उन्हें सूखने में बहुत समय लग सकता है.

3-कपड़ों को धोने के बाद उन्हें अच्छी तरह निचोड़ें जिससे एक्स्ट्रा पानी निकल जाए, इससे आपके कपड़े जल्दी सूखेंगे.

4-अगर आप वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलते हैं तो वो काफी हद तक ड्राई होकर बाहर आते हैं लेकिन अगर आप कपड़े हाथ से धुल रहे हैं तो उन्हें निचाड़ने के बाद किसी हैंड ड्रायर से सुखा लें. इससे काफी नमी निकल जाएगी और वो जल्दी सूखेंगे.

5-कपड़ों को जिस कमरे में रस्सी पर लटकाएं, वहां रात भर के लिए पंखा चला दें. इससे आपके कपड़े काफी हद तक सूख जाएंगे.

6-आप कपड़ों को सुखाने के लिए हीटर का भी उपयोग कर सकते हैं, हालांकि इसमें आपको ज्यादा समय लग सकता है लेकिन अर्जेंटली ये तरीका भी आपके काफी काम आ सकता है.

7- अगर आपकी बालकनी बड़ी है और वहां बारिश नहीं आती है तो आपके लिए बालकनी में कपड़े सुखाना काफी मददगार रहेगा क्योंकि वहां काफी हवा आती है.

