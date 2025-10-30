Weight loss Diet: 1 महीने में कम हो जाएगा 7 किलो वजन! डॉक्टर छाजेड़ ने बताई ये 'जादू डाइट'

Weight loss Magic Diet: वजन बढ़ना आज के दौर की एक बड़ी समस्या है जिससे हर दूसरा व्यक्ति परेशान है. क्या आप भी उन लोगों में हैं जो वजन घटाने की तमाम कोशिशों के बावजूद अगर आपको मनचाही सफलता हासिल नहीं कर पा रहे हैं तो अब ज्यादा मायूस होने की जरूरत नहीं है.

साओल हार्ट सेंटर के संस्थापक एमबीबीएस, एमडी डॉक्टर बिमल छाजेड़ ने कुछ समय पहले एक पॉडकास्ट में एक जादू डाइट का खुलासा किया था.

क्या है जादू डाइट

डॉ. बिमल छाजेड़ से जब एक पॉडकास्ट में पूछा गया कि आपका एक जादू डाइट है जिससे वेट जादू की तरह कम हो जाता है. वो डाइट क्या है जरा बताएं. इस पर वो कहते हैं, 'एक महीने में वजन कम होना फिक्स है और पैसा कुछ खर्च नहीं होना है.'

'इसके लिए पहले तो जब भी आप चाय पिएं तो वो बिना दूध और चीनी वाली होनी चाहिए. आप चाहें तो उसमें शुगर फ्री मिला सकते हैं. लंच में बहुत सारी सब्जियों का कचूमर मिलाएं. कहने का मतलब है कि खीरा, गाजर और बाकी सब्जियों को कद्दू कस करके कचूमर डालकर खाएं. इससे आपको प्रोटीन भी मिल जाएगा.'

Advertisement

जादू डाइट के फायदे

'इसके अलावा आपको शाम को सूप या सलाद या फिर उबली हुई सब्जियां खानी हैं. ये आपको एक महीना खाना है. ऐसा नहीं है कि जीवन भर खाना है. एक महीने में आपका कई किलो वजन कम हो जाएगा.' 'मेरे पास एक महिला आई थी वो पहले 86 किलो की थी लेकिन अब 62 किलो की हो गई है. उसने कहा कि मैंने ये जादू डाइट की और वजन अपने आप कम हो गया. मैं पेट भरके भी खा रही थी लेकिन फिर भी वजन गिर रहा था.'

कैसे वजन घटाती है ये डाइट

यह वास्तव में कोई क्रैश डाइट नहीं है जिसे आपको कुछ समय के लिए फॉलो करना है बल्कि यह एक हेल्दी जीवनशैली है जो आपको भूखा रखे बिना, खाते-पीते स्वस्थ तरीके से वजन घटाने में मदद करती है. डॉ. छाजेड़ की यह डाइट मुख्य रूप से Oil-Free और Low-Fat वाले भोजन पर फोकस करती है.

इसमें आपको पसंदीदा भारतीय भोजन छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती. यह आपके मेटाबॉलिज्म को तेज करती है जिससे शरीर को एक्स्ट्रा फैट जलाने में मदद मिलती है.

यह अनहेल्दी फैट के सेवन को नियंत्रित करती है जिससे आपका वजन मेंटेन रहता है.

सबसे जरूरी बात आप इसे लंबे समय तक आसानी से फॉलो कर सकते हैं. अगर आप प्रभावी और स्थायी वजन घटाने का तरीका खोज रहे हैं तो यह डाइट आपके लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है.

---- समाप्त ----