AIIMS के डॉक्टर ने बताए विटामिन डी को लेकर 5 चौंकाने वाले फैक्ट्स, जानकर तुरंत दूर करें कमी

शरीर को सेहतमंद रखने के लिए डाइट में विटामिंस और मिनरल्स को शामिल करना बहुत जरूरी है. विटामिन ई से लेकर विटामिन बी12 तक सभी हेल्थ को बूस्ट करते हैं. इन सभी जरूरी विटामिंस में से एक और विटामिन शामिल है, जो शरीर को हेल्दी रखने के लिए लेना बहुत जरूरी है. ये विटामिन डी है, जिसे अक्सर 'सनशाइन विटामिन' कहा जाता है. विटामिन डी आपकी हड्डियों को मजबूत करता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सिर्फ इसी काम के लिए नहीं है. एम्स, हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड से ट्रेनिंग पा चुके गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. सौरभ सेठी ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर विटामिन डी से जुड़े 5 इंटरस्टिंग फैक्ट शेयर किए, जिन्हें ज्यादा लोग नहीं जानते.



डॉ. सौरभ सेठी की मानें तो विटामिन डी सिर्फ इम्यूनिटी बढ़ाने में ही मदद नहीं करता, बल्कि यह आपके दिल, दिमाग और अवोरऑल हेल्थ के लिए भी बहुत जरूरी है. चलिए जानते हैं उन्होंने क्या बताया.



1. विटामिन डी नहीं है सिर्फ एक विटामिन: डॉ. सौरभ सेठी बताते हैं कि विटामिन डी केवल एक विटामिन नहीं है. ये शरीर के लिए एक तरह का हार्मोन भी है. उनके अनुसार, ये 200 से ज्यादा जींस को कंट्रोल करता है और शरीर के कई जरूरी कामों पर असर डालता है.

2. फूड्स में कम पाया जाता है विटामिन डी: विटामिन डी बहुत कम खाने की चीजों में मिलता है. डॉ. सेठी कहते हैं कि सैल्मन, टूना, अंडा या मशरूम खाने से भी उतना विटामिन डी नहीं मिलता जितना आपकी स्किन सिर्फ 15 मिनट धूप में रहने से बना सकती है.

3. नहीं पता लगता शरीर में है विटामिन डी की कमी: विटामिन डी की कमी हमेशा दिखती नहीं है. आप थकान, चिड़चिड़ापन या जल्दी बीमार पड़ने जैसे लक्षण महसूस कर सकते हैं, लेकिन कई साल तक यह बिना पता चले भी रह सकती है.

4. सप्लीमेंट्स जरूरत से ज्यादा न लें: बहुत ज्यादा विटामिन डी लेना नुकसानदायक हो सकता है. ये खासकर आपकी किडनी को नुकसान पहुंचाता है. ज्यादातर एडल्ट्स को रोजाना 600-800 IU की जरूरत होती है. ऐसे में सप्लीमेंट लेने से पहले हमेशा डॉक्टर से सलाह लें.

Advertisement

5. सूरज की रोशनी सबसे अच्छा सोर्स: सूरज की रोशनी से बेहतर विटामिन डी का कोई सोर्स नहीं है. 10-30 मिनट तक दोपहर की धूप लेने से आप नेचुरल रूप से 1,000-2,000 IU विटामिन डी पा सकते हैं.