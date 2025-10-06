scorecardresearch
 

Feedback

AIIMS के डॉक्टर ने बताए विटामिन डी को लेकर 5 चौंकाने वाले फैक्ट्स, जानकर तुरंत दूर करें कमी

विटामिन डी आपके शरीर के लिए हड्डियों को मजबूत करने से कहीं ज्यादा काम करता है. डॉ. सौरभ सेठी ने विटामिन डी के फायदे, इसके सोर्स और इम्यून सिस्टम और ओवरऑल हेल्थ के लिए इसके महत्व के बारे में 5 चौंकाने वाले फैक्ट्स बताए हैं.

Advertisement
X
डॉ. सौरभ सेठी ने बताया कि विटामिन डी खाने की चीजों में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है. (Photo-AI generated)
डॉ. सौरभ सेठी ने बताया कि विटामिन डी खाने की चीजों में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है. (Photo-AI generated)

शरीर को सेहतमंद रखने के लिए डाइट में विटामिंस और मिनरल्स को शामिल करना बहुत जरूरी है. विटामिन ई से लेकर विटामिन बी12 तक सभी हेल्थ को बूस्ट करते हैं. इन सभी जरूरी विटामिंस में से एक और विटामिन शामिल है, जो शरीर को हेल्दी रखने के लिए लेना बहुत जरूरी है. ये विटामिन डी है, जिसे अक्सर 'सनशाइन विटामिन' कहा जाता है. विटामिन डी आपकी हड्डियों को मजबूत करता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सिर्फ इसी काम के लिए नहीं है. एम्स, हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड से ट्रेनिंग पा चुके गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. सौरभ सेठी ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर विटामिन डी से जुड़े 5 इंटरस्टिंग फैक्ट शेयर किए, जिन्हें ज्यादा लोग नहीं जानते.

डॉ. सौरभ सेठी की मानें तो विटामिन डी सिर्फ इम्यूनिटी बढ़ाने में ही मदद नहीं करता, बल्कि यह आपके दिल, दिमाग और अवोरऑल हेल्थ के लिए भी बहुत जरूरी है. चलिए जानते हैं उन्होंने क्या बताया.

1. विटामिन डी नहीं है सिर्फ एक विटामिन: डॉ. सौरभ सेठी बताते हैं कि विटामिन डी केवल एक विटामिन नहीं है. ये शरीर के लिए एक तरह का हार्मोन भी है. उनके अनुसार, ये 200 से ज्यादा जींस को कंट्रोल करता है और शरीर के कई जरूरी कामों पर असर डालता है.

2. फूड्स में कम पाया जाता है विटामिन डी: विटामिन डी बहुत कम खाने की चीजों में मिलता है. डॉ. सेठी कहते हैं कि सैल्मन, टूना, अंडा या मशरूम खाने से भी उतना विटामिन डी नहीं मिलता जितना आपकी स्किन सिर्फ 15 मिनट धूप में रहने से बना सकती है.

3. नहीं पता लगता शरीर में है विटामिन डी की कमी: विटामिन डी की कमी हमेशा दिखती नहीं है. आप थकान, चिड़चिड़ापन या जल्दी बीमार पड़ने जैसे लक्षण महसूस कर सकते हैं, लेकिन कई साल तक यह बिना पता चले भी रह सकती है.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Saurabh Sethi MD MPH | Gastroenterologist (@doctor.sethi)

सम्बंधित ख़बरें

विटामिन D लेने का सही तरीका जानें डॉक्टर से (Photo- AI generated)
हड्डियों को मजबूत बनाना है? तो ऐसे लें विटामिन D सप्लीमेंट्स 
vitamin d aging
क्या विटामिन-डी आपकी उम्र बढ़ने से रोकने में मदद करती है... अमेरिकी स्टडी में खुलासा 
विटामिन D की कमी के लक्षण(Photo-AI generated)
शरीर में दिखने वाले इन लक्षणों को न करें नजरअंदाज, हो सकती है विटामिन D की कमी 
foods for vitamin D
Vegetarian Foods For Vitamin D: बिना धूप लिए भी पूरी होगी विटामिन डी की कमी, शाकाहारी लोग खाएं ये फूड्स 
ज्यादा विटामिन D लेने से होने वाले खतरे (Photo-AI generated)
ज्यादा विटामिन D आपके लिए हो सकता है जानलेवा! हार्ट और किडनी के लिए है सबसे ज्यादा खतरनाक 

4. सप्लीमेंट्स जरूरत से ज्यादा न लें: बहुत ज्यादा विटामिन डी लेना नुकसानदायक हो सकता है. ये खासकर आपकी किडनी को नुकसान पहुंचाता है. ज्यादातर एडल्ट्स को रोजाना 600-800 IU की जरूरत होती है. ऐसे में सप्लीमेंट लेने से पहले हमेशा डॉक्टर से सलाह लें.

Advertisement

5. सूरज की रोशनी सबसे अच्छा सोर्स: सूरज की रोशनी से बेहतर विटामिन डी का कोई सोर्स नहीं है.  10-30 मिनट तक दोपहर की धूप लेने से आप नेचुरल रूप से 1,000-2,000 IU विटामिन डी पा सकते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement