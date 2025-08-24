scorecardresearch
 

विटामिन सी के लिए रोज इतनी मात्रा में खाएं कीवी, तेज होगी शरीर की इम्युनिटी

कीवी एक ऐसा फल है जो विटामिन सी से भरपूर होता है. इसका रोजान सेवन आपकी इम्युनिटी को मजबूत बनाता है जिससे आप बार-बार बीमारी होने से बचते हैं.

रोज कीवी खाने से क्या फायदे होते हैं (Photo: AI generated)
क्या आपको पता है कि सिर्फ एक कीवी आपकी विटामिन सी की दैनिक जरूरत को काफी हद तक तक पूरा कर सकती है.
अक्सर विटामिन सी के लिए लोग संतरे, आंवले या मौसमी का ख्याल आता है और इनके सामने कीवी को अनदेखा कर दिया जाता है लेकिन विटामिन सी के लिए कीवी का सेवन बहुत अच्छा है.

कीवी का सेवन है फायदेमंद

अपने चटक हरे गूदे, छोटे काले बीजों और खट्टे-मीठे स्वाद के साथ यह छोटा सा फल न सिर्फ खाने में स्वादिष्ट है. बल्कि पोषक तत्वों का भंडार भी है. अमेरिकी हेल्थ वेबसाइट हेल्थलाइन की रिपोर्ट के अनुसार, एक मध्यम आकार की कीवी में करीब 56-62 मिलीग्राम विटामिन सी होता है जो आपकी डेली की विटामिन सी जरूरत का करीब 62% है इसलिए अगर आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए आसान तरीका ढूंढ़ रहे हैं तो कीवी आपके लिए बेस्ट हो सकती है. आप दिन में एक से दो कीवी खाकर अपनी विटामिन सी की खुराक को पूरा कर सकते हैं.

कैसे कीवी बढ़ा सकती है आपकी इम्युनिटी

विटामिन सी आपके शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता यानी इम्युनिटी के लिए बहुत जरूरी होता है जो आपको खट्टे फलों से आसानी से प्राप्त हो सकता है. विटामिन सी शरीर को ऑक्सिडेटिव तनाव से बचाता है और सफेद रक्त कोशिकाओं के उत्पादन को बढ़ाने में मदद करता है.

कीवी में होते हैं ढेरों पोषक तत्व

इसके अलावा कीवी में पोटैशियम, फोलेट, विटामिन K, विटामिन E और कैरोटीनॉयड और पॉलीफेनॉल जैसे एंटीऑक्सिडेंट भी पाए जाते हैं. इन पोषक तत्वों के एक-साथ मिलने से दिल की सेहत में सुधार होता है, सूजन कम होती है और त्वचा की सेहत में सुधार होता है. इसमें फाइबर भी भरपूर मात्रा में होता है जो पाचन के लिए बेहतरीन है और इसमें कैलोरी भी कम होती है. इसलिए कीवी का सेवन आपके लिए काफी फायदेमंद होता है. 

