बॉलीवुड हीरोइनें कैसे रखती हैं अपनी स्किन का ख्याल, आप भी अपनाएं उनकी हेल्दी हैबिट्स

बॉलीवुड हीरोइनों को जब भी हम पर्दे पर देखते हैं, उनकी बेदाग, सुंदर और टाइट स्किन को देखकर हमारे मन में भी ख्याल आता है कि हम ग्लोइंग स्किन कैसे पा सकते हैं. वास्तव में स्किन को हेल्दी रखने के लिए सबसे अहम चीज आपकी लाइफस्टाइल और डाइट है. अगर आप अपनी डाइट में प्रोटीन, एंटीऑक्सिडेंट्स, विटामिन्स और मिनरल्स से भरपूर फूड्स लेते हैं और अपना ख्याल रखते हैं तो आपकी स्किन अच्छी रहती है. यहां हम आपको बता रहे हैं कि हीरोइनें अपनी स्किन को सुदंर बनाए रखने के लिए क्या बेसिक चीजें करती हैं.

स्किन के लिए हाइड्रेशन है बेहद जरूरी

कुछ समय पहले अपनी फिटनेस और एंटी एजिंग स्किन के लिए मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा ने अपना सुबह का रूटीन शेयर किया था. उन्होंने बताया था कि वो सुबह उठकर सबसे पहले गुनगुना पानी पीती हैं जिसमें वो रोस्टेड जीरा, अजवायन और सौंफ भी मिलाती हैं.ये ड्रिंक ना केवल आपको हाइड्रेट करती है बल्कि स्किन की सेहत और चमक भी बढ़ाती है.

पानी कैसे है स्किन के लिए अमृत

पानी शरीर से टॉक्सिंस को बाहर निकलता है और आपके शरीर के साथ ही स्किन को भी हेल्दी रखता है. पानी स्किन को रूखा होने से भी बचाता है और उसमें नमी बनाए रखने में मदद करता है. सेलेब्स से लेकर हेल्थ एक्सपर्ट्स भी हर किसी को सुबह सबसे पहले उठकर पानी पीने की सलाह देते हैं. अगर आप खाली पेट सिर्फ गुनगुना पानी नहीं पी सकते तो आप उसमें नींबू का रस, शहद और काला नमक जैसी चीजें भी मिला सकते हैं.

Advertisement

खट्टे फलों का सेवन जरूर करें

खट्टे फलों में विटामिन सी की भरपूर मात्रा होती है जो स्किन के लिए जरूरी एंटीऑक्सिडेंट है. ये शरीर में कोलेजन को बूस्ट करने में भी मदद करता है. विटामिन सी त्वचा को पोषण देता है और उसे चमकदार बनाता है.

सनस्क्रीन का इस्तेमाल है जरूरी

सनस्क्रीन स्किन के लिए प्रोटेक्शन का काम करता है, यह आपकी स्किन को सूरज की हानिकारक यूवी किरणों से बचाता है जो आपकी स्किन को समय से पहले बुढ़ापे की ओर धकेलती हैं. धूप से आपकी स्किन को टैन होने, बेजान दिखने और झुलसने का खतरा होता है, इसलिए बाहर जाने से पहले खुद को अच्छी तरह कवर करें और सनस्क्रीन भी लगाकर निकलें.

---- समाप्त ----