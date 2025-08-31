scorecardresearch
 

बॉलीवुड हीरोइनें कैसे रखती हैं अपनी स्किन का ख्याल, आप भी अपनाएं उनकी हेल्दी हैबिट्स

अगर आप अपनी स्किन को लंबे समय तक जवान और चमकदार बनाना चाहते हैं तो आपको उसके लिए मेहनत भी करनी होगी. आपको अपनी डाइट में फल, सब्जियां, प्रोटीन रिच और हेल्दी फूड्स शामिल करने चाहिए. साथ ही आपको वॉटर इनटेक का भी ध्यान रखना चाहिए.

स्किन को हेल्दी कैसे बनाएं (Photo: Getty/Instagram@malaika arora)
बॉलीवुड हीरोइनों को जब भी हम पर्दे पर देखते हैं, उनकी बेदाग, सुंदर और टाइट स्किन को देखकर हमारे मन में भी ख्याल आता है कि हम ग्लोइंग स्किन कैसे पा सकते हैं. वास्तव में स्किन को हेल्दी रखने के लिए सबसे अहम चीज आपकी लाइफस्टाइल और डाइट है. अगर आप अपनी डाइट में प्रोटीन, एंटीऑक्सिडेंट्स, विटामिन्स और मिनरल्स से भरपूर फूड्स लेते हैं और अपना ख्याल रखते हैं तो आपकी स्किन अच्छी रहती है. यहां हम आपको बता रहे हैं कि हीरोइनें अपनी स्किन को सुदंर बनाए रखने के लिए क्या बेसिक चीजें करती हैं.

स्किन के लिए हाइड्रेशन है बेहद जरूरी
कुछ समय पहले अपनी फिटनेस और एंटी एजिंग स्किन के लिए मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा ने अपना सुबह का रूटीन शेयर किया था. उन्होंने बताया था कि वो सुबह उठकर सबसे पहले गुनगुना पानी पीती हैं जिसमें वो रोस्टेड जीरा, अजवायन और सौंफ भी मिलाती हैं.ये ड्रिंक ना केवल आपको हाइड्रेट करती है बल्कि स्किन की सेहत और चमक भी बढ़ाती है.

पानी कैसे है स्किन के लिए अमृत

पानी शरीर से टॉक्सिंस को बाहर निकलता है और आपके शरीर के साथ ही स्किन को भी हेल्दी रखता है. पानी स्किन को रूखा होने से भी बचाता है और उसमें नमी बनाए रखने में मदद करता है. सेलेब्स से लेकर हेल्थ एक्सपर्ट्स भी हर किसी को सुबह सबसे पहले उठकर पानी पीने की सलाह देते हैं. अगर आप खाली पेट सिर्फ गुनगुना पानी नहीं पी सकते तो आप उसमें नींबू का रस, शहद और काला नमक जैसी चीजें भी मिला सकते हैं.

खट्टे फलों का सेवन जरूर करें

खट्टे फलों में विटामिन सी की भरपूर मात्रा होती है जो स्किन के लिए जरूरी एंटीऑक्सिडेंट है. ये शरीर में कोलेजन को बूस्ट करने में भी मदद करता है. विटामिन सी त्वचा को पोषण देता है और उसे चमकदार बनाता है.

सनस्क्रीन का इस्तेमाल है जरूरी
सनस्क्रीन स्किन के लिए प्रोटेक्शन का काम करता है, यह आपकी स्किन को सूरज की हानिकारक यूवी किरणों से बचाता है जो आपकी स्किन को समय से पहले बुढ़ापे की ओर धकेलती हैं. धूप से आपकी स्किन को टैन होने, बेजान दिखने और झुलसने का खतरा होता है, इसलिए बाहर जाने से पहले खुद को अच्छी तरह कवर करें और सनस्क्रीन भी लगाकर निकलें.

