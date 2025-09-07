शरीर में आयरन की कमी पर दिखते हैं ये लक्षण, अनदेखी करने की ना करें भूल

आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया की दिक्कत काफी कॉमन है लेकिन शरीर के लिए खतरनाक हो सकती है. अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ (NIH) के अनुसार, जो लोग फोर्टिफाइड अनाज से परहेज करते हैं या उनका सीमित मात्रा में सेवन करते हैं, उन्हें भी आयरन की कमी हो सकती है, क्योंकि ये खाद्य पदार्थ आपको लगभग आयरन की जरूरत को पूरा करने में मदद करते हैं.

एनीमिया मुख्य रूप से आयरन की कमी, विटामिन (फोलेट और विटामिन बी12) की कमी, क्रॉनिक डिसीस, थैलेसीमिया और जेनेटिक्स रेड ब्लड सेल्स डिसॉर्डर के कारण होता है. इसके अलावा संक्रमण, ऑटो-इम्यून डिसीस रोग, कुछ दवाएं और गर्भावस्था जैसे कारण भी इसमें शामिल होते हैं.

1. हर समय की थकान

थकान आयरन की कमी के सबसे आम लक्षणों में से एक है और आयरन की मामूली कमी से भी यह लक्षण आपके शरीर में दिखाई दे सकता है. अगर आप थके हुए हैं तो यह डायग्नॉस करना कि आपको आयरन की ही कमी है, यह करना मुश्किल है, क्योंकि थकान के पीछे और कई वजहों भी सकती हैं. लगातार थकान के सबसे आम कारण डिप्रेशन, बहुत ज्यादा तनाव, नींद की दिक्कत और नींद से जुड़ी सांस की परेशानी शामिल हैं. फिर भी अगर आपको लगातार थकावट हो रही है तो आपके आयरन का स्तर कम हो सकता है और आपको जरूर जांच करवानी चाहिए.

2. हर वक्त ठंड लगना

अगर आपको लगता है कि आपके हाथ और पैर लगातार ठंडे रहते हैं तो हो सकता है कि आप आयरन की कमी से जूझ रहे हों. 2022 के एक अध्ययन के अनुसार, आपके थायरॉइड के ठीक से काम करने के लिए आयरन जरूरी है. आयरन की कमी से थायरॉइड के कामकाज में रुकावट आ सकती है. थायरॉइड हार्मोन आपके शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करता है.इसलिए इस कंडीशन में भी आपको डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए.

3. सांसें फूलना

अगर लगातार एक्सरसाइज करने पर आपको सांस लेने में दिक्कत होने लगे तो हो सकता है कि आपके शरीर में आयरन की कमी हो. न्यूट्रिएंट्स में प्रकाशित 2023 की एक रिव्यू के अनुसार, आयरन आपके पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करता है, और पर्याप्त आयरन के बिना आपके शरीर के लिए कार्डियो रूटीन को बनाए रखना मुश्किल हो जाता है.

