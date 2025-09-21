जानलेवा है शरीर की सूजन, बढ़ सकता है डायबिटीज, हार्ट डिसीज और कैंसर का खतरा

शरीर में सूजन एक बेहद खतरनाक स्थिति है जिसका एक बड़ा कारण हमारा खानपान है. लंबे समय तक शरीर में सूजन जिसे क्रॉनिक इंफ्लेमेशन कहा जाता है, कई खतरनाक और जानलेवा बीमारियों को दावत देती है.

अमेरिका के क्लीवलैंड में स्थित मेडिकल एजेंसी क्लीवलैंड क्लीनिक की एक रिपोर्ट के अनुसार, शरीर में क्रॉनिक इंफ्लेमेशन से कई प्रकार के कैंसर, हार्ट डिसीस, हाई ब्लड प्रेशर और टाइप 2 डायबिटीज जैसी खतरनाक और जानलेवा बीमारियां हो सकती हैं. रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, प्रोसेस्ड मीट और शराब जैसे खाद्य पदार्थों का अधिक सेवन सूजन का कारण बन सकता है. पुरानी सूजन से मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का खतरा भी बढ़ जाता है.

सूजन शरीर की चोट के प्रति प्रतिक्रिया करने का एक प्राकृतिक तरीका है. लेकिन कुछ खाद्य पदार्थों का अधिक सेवन लंबे समय तक शरीर में सूजन रहने का कारण बन सकता है.

चीनी वाले खाद्य पदार्थ

चीनी वाले खाद्य पदार्थों और ड्रिंक्स का अधिक सेवन आपके शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर कर सकता है जिससे आपको क्रॉनिक इंफ्लेमेशन हो सकती है. समय के साथ अधिक चीनी का सेवन मोटापे और मेटाबॉलिक सिंड्रोम जैसी कंडीशन्स का कारण भी बन सकता है.

रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट

रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट ऐसे खाद्य पदार्थं को कहा जाता है जिनमें बहुत कम फाइबर होता है क्योंकि इससे ज्यादातर फाइबर, विटामिन और कई पोषक तत्व निकाल दिया जाता है. फाइबर ही आपके पेट को भरा हुआ महसूस कराने में मदद करता है, ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है और पेट में गुड बैक्टीरिया को बढ़ावा देता है. रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट जल्दी पच जाते हैं और इन्हें अधिक मात्रा में खाना आसान होता है. नतीजतन ये शरीर में एक्स्ट्रा फैट्स और मेटाबॉलिक समस्याओं का कारण बन सकते हैं जिससे शरीर में सूजन बढ़ती है.

रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट वाले खाद्य पदार्थों में मैदा, मैदा की ब्रेड, सफेद चावल, पास्ता, सीरियल शामिल हैं. इसलिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए साबुत अनाज जैसे ओटमील, क्विनोआ, दालें, राजमा, मटर, चना, मक्का और ब्राउन राइस का सेवन करना चाहिए.

लाल और प्रोसेस्ड मीट

लाल और प्रोसेस्ड मीट में एनिमल प्रॉडक्ट्स की तुलना में अधिक सैचुरेटेड फैट होता है. बीफ, पॉर्क, हॉट डॉग, मीट और सासेज सैचुरेटेड फैट्स से भरपूर होते हैं. चूंकि इन खाद्य पदार्थों में अधिक फैट होता है इसलिए इन्हें अधिक मात्रा में खाने से वजन बढ़ सकता है.

कई स्टडीज से पता चला है कि ज्यादा तापमान पर मीट पकाने से उसमें बनने वाले कंपाउंड्स भी सूजन का कारण बनते हैं. हालांकि, हाल ही में एक क्रॉस-सेक्शनल स्टडी में पाया गया कि प्रोसेस्ड मीट खाने और सूजन के बीच संबंध शरीर में एक्स्ट्रा वजन बढ़ने का एक कारण हो सकता है.

