Liver Health: लिवर के लिए शराब की तरह खतरनाक हैं ये 5 फूड्स, हो जाएगा Fatty Liver

Liver Health: हमारी डेली लाइफ में कई ऐसे फूड्स शामिल हैं जिनका ज्यादा सेवन शरीर और लिवर के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है. इसलिए इनका कभी-कभार ही सेवन करना चाहिए. लंबे समय तक इनका सेवन आपके लिवर को अंदर से डैमेज कर सकता है.

लिवर के लिए खराब होते हैं ये 5 फूड्स (Photo: Getty)
लिवर के लिए खराब होते हैं ये 5 फूड्स (Photo: Getty)

लिवर के लिए शराब हानिकारक है. यह बात हर किसी को पता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी खानपान की खराब आदतें और कुछ फूड्स लिवर को शराब से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं. यहां हम आपको उन्हीं खाने की चीजों की जानकारी दे रहे हैं. 

मीठे फूड्स, ड्रिंक्स, ज्यादा फैट और तले हुए खाने और बहुत ज्यादा रेड मीट लिवर के लिए हानिकारक है. ये फूड्स लिवर में फैट को जमा करते हैं, सूजन बढ़ाते हैं और लिवर को डैमेज करते हैं. इनमें रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट और ज्यादा नमक होता है जो लिवर के लिए नुकसानदायक है. 

भारत में नॉन-अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज (NAFLD) के मामले बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं. कुछ स्टडीज का अनुमान है कि भारत में 38.6% व्यस्क और 35.4% बच्चे इससे प्रभावित हैं. इसे एक बड़ी पब्लिक हेल्थ चिंता माना जा रहा है क्योंकि यह साइलेंट एपिडेमिक बनकर उभर रही है. मोटापे या डायबिटीज जैसी बीमारियों से पीड़ित लोगों को इसका खतरा ज्यादा है.

ज्यादा मीठा खाना लिवर के लिए खतरनाक  

मिठाइयां, कुकीज, मीठी ड्रिंक्स, सोडा, चीनी वाले फलों के जूस, कैंडी और बेक्ड चीजों में चीनी होती है. ज्यादा चीनी शरीर में जाकर फैट में बदल सकती है और नॉन-अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज (NAFLD) का कारण बन सकती है. 

ज्यादा फैट और तले हुए खाने से दूर रहें

फास्ट फूड्स में पिज्जा, बर्गर और फ्रेंच फ्राइज जैसी चीजें लिवर के लिए बहुत हानिकारक होती हैं. इन्हें पचाना मुश्किल होता है और इनसे लिवर में फैट जमा हो सकता है. ये फूड्स सूजन भी बढ़ाते हैं. 

रेड और प्रोसेस्ड मीट 

रेड मीट में सैचुरेटेड फैट ज्यादा होता है और ये लिवर में सूजन और फैटी लिवर डिजीज का कारण बन सकता है. बेकन, सॉसेज और डेली मीट लिवर के लिए खतरनाक होता है. 

नमक से भरपूर खाद्य पदार्थ

पैकेज्ड और कैन्ड खाने की चीजें, फ्रोजन फूड्स और प्रोसेस्ड मीट में अक्सर सोडियम ज्यादा होता है जिससे फ्लूइड रिटेंशन हो सकता है जिससे लिवर को नुकसान हो सकता है.  

रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट 

सफेद ब्रेड, सफेद चावल और पेस्ट्री में फाइबर कम होता है और इससे ब्लड शुगर बढ़ सकता है जिससे लिवर में फैट बढ़ सकता है. 

